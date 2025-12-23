R o m a , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , s a r à d o m a n i , v i g i l i a d i N a t a l e , i n v i s i t a a l c o n t i n g e n t e i t a l i a n o d e l l a m i s s i o n e N a t o K f o r , i n K o s o v o . A l l e 1 1 c i r c a i l p r e s i d e n t e , d o p o l ' i n c o n t r o a P r i s t i n a c o n i l v i c e c o m a n d a n t e d e l c o n t i g e n t e N a t o K o s o v o F o r c e , i l g e n e r a l e d i b r i g a t a F e d e r i c o C o l l i n a , e c o n l ’ a d d e t t o m i l i t a r e i n M a c e d o n i a d e l N o r d e K o s o v o , i l c o l o n n e l l o C h r i s t i a n M a r g h e r i t i , s a r à a l C a m p V i l l a g g i o I t a l i a d i P e ć / P e j a . A l l a B a s e s a r à a c c o l t o d a l c o m a n d a n t e d e l c o n t i n g e n t e d e l l ’ E s e r c i t o I t a l i a n o p r e s s o i l C a m p , i l c o l o n n e l l o L o r e n z o M a n g i a , e d a l c o m a n d a n t e d e l c o n t i n g e n t e d e l l ’ A r m a d e i C a r a b i n i e r i d i s t a n z a p r e s s o i l C a m p m u l t i n a t i o n a l s p e c i a l i z e d u n i t ( M s u ) d i P r i s t i n a , i l c o l o n n e l l o A l b e r t o S a n t i n i . A s e g u i r e s o n o i n p r o g r a m m a g l i i n c o n t r i e l o s c a m b i o d i a u g u r i c o n i l p e r s o n a l e m i l i t a r e . A l l e 1 2 l ' i n t e r v e n t o d e l p r e s i d e n t e F o n t a n a , q u i n d i l a S a n t a M e s s a i n s i e m e e u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o c o n u n a r a p p r e s e n t a n z a d e l l o s t e s s o p e r s o n a l e .