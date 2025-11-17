R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o s u p r e m o d i d i f e s a , r i u n i t o s i p e r o l t r e t r e o r e a l Q u i r i n a l e s o t t o l a p r e s i d e n z a d e l c a p o d e l l o S t a t o , S e r g i o M a t t a r e l l a , a l t e r m i n e d e i l a v o r i , h a e s p r e s s o " s e n t i m e n t i d i i n t e n s a v i c i n a n z a e g r a t i t u d i n e p e r t u t t i i m i l i t a r i i m p e g n a t i n e l l e v a r i e o p e r a z i o n i i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o e , i n p a r t i c o l a r e , p e r i m i l i t a r i i t a l i a n i i m p e g n a t i n e l l a m i s s i o n e U n i f i l n e l s u d d e l L i b a n o e i n q u e l l e n e l f i a n c o E s t d e l l ’ A l l e a n z a a t l a n t i c a , a r e e p a r t i c o l a r m e n t e c r i t i c h e , p e r l ’ e s e m p l a r e p r o f e s s i o n a l i t à m a n i f e s t a t a n e l l ’ a s s o l v i m e n t o d e l l o r o c o m p i t o " . A l l a r i u n i o n e h a n n o p r e s o p a r t e i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i ; i m i n i s t r i d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i ; d e l l a D i f e s a , G u i d o C r o s e t t o ; d e l l ' I n t e r n o , M a t t e o P i a n t e d o s i ; d e l l ’ E c o n o m i a , G i a n c a r l o G i o r g e t t i ; d e l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o , A d o l f o U r s o ; i l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d e l l a D i f e s a , L u c i a n o P o r t o l a n o ; i l c o n s i g l i e r e p e r g l i A f f a r i d e l C o n s i g l i o s u p r e m o d i d i f e s a , F r a n c e s c o S a v e r i o G a r o f a n i ; i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , A l f r e d o M a n t o v a n o ; i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a P r e s i d e n z a d e l l a R e p u b b l i c a , U g o Z a m p e t t i .