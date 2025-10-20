R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E ' g i u n t o i l m o m e n t o d i i m p l e m e n t a r e d e i f a r m a c i , a r r i v a t i d a t e m p o , m a a n c o r a l o n t a n i d a l r a g g i u n g i m e n t o d e l l ' o t t i m i z z a z i o n e d e l l a p r e s c r i z i o n e , c o m e l e g l i f l o z i n e . C i s o n o a n c h e g l i a g o n i s t i d e l r e c e t t o r e d e l G l p - 1 , c o m e l a s e m a g l u t i d e , o i l f i n e r e n o n e . S o n o t u t t i f a r m a c i c h e , s e m e s s i i n c o m b i n a z i o n e , r i e s c o n o a r i m a n d a r e l a d i a l i s i a n c h e d i 3 0 a n n i . E ' u n s u c c e s s o e n o r m e " . C o s ì L u c a D e N i c o l a , p r e s i d e n t e S i n - S o c i e t à i t a l i a n a d i n e f r o l o g i a , a l l a v i g i l i a d e l 6 6 ° C o n g r e s s o S i n c h e s v o l g e d a d o m a n i a l 2 4 o t t o b r e a R i c c i o n e , s p i e g a n d o i l t e m a d e l c o n v e g n o : ' T r a s f o r m i a m o l e c u r e n e f r o l o g i c h e ' . " P e r q u e s t i f a r m a c i d i p r i m a s c e l t a e d i e c c e z i o n a l e c a p a c i t à n e f r o p r o t e t t i v a - s o t t o l i n e a - a b b i a m o f i n a l m e n t e r e s o l ' a c c e s s o a l l e c u r e m o l t o p i ù s e m p l i c e , e l i m i n a n d o l e p r o c e d u r e b u r o c r a t i c h e c h e s e r v o n o p e r p r e s c r i v e r l i " . G u a r d a n d o a l f u t u r o , p e r i l p r e s i d e n t e d e l l a S i n " l ' a s p e t t o p i ù i n t e r e s s a n t e è c h e s t a n n o a r r i v a n d o a l t r i f a r m a c i , c o m e g l i a n t a g o n i s t i d e l l e e n d o t e l i n e , c h e p o t r a n n o a z z e r a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a r e n a l e c r o n i c a . Q u e s t o è i l m o t i v o p e r c u i i l c l a i m d e l 6 6 ° C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e f r o l o g i a è ' L a s a l u t e d e i r e n i è o r a ' : c i d o b b i a m o m u o v e r e a d e s s o p e r o t t i m i z z a r e l e t e r a p i e " . D e N i c o l a p u n t a l ' a c c e n t o s u l l a d i a g n o s i p r e c o c e , c h e s i g n i f i c a i n t e r v e n i r e " q u a n d o i p a z i e n t i s o n o a r i s c h i o d i s v i l u p p a r e u n a m a l a t t i a p r o g r e s s i v a , n e l l e f a s i i n i z i a l i d i m a l a t t i a . I p e r t e s i , d i a b e t i c i , o b e s i e c a r d i o p a t i c i - p r e c i s a - s o n o p a z i e n t i c h e d o v r e b b e r o f a r e 2 e s a m i b a n a l i : c r e a t i n i n e m i a e d e s a m e d e l l e u r i n e . I n b a s e a i r i s u l t a t i d i q u e s t i e s a m i , è n e c e s s a r i o c h e i p a z i e n t i p i ù s e m p l i c i e s t a b i l i v e n g a n o t r a t t a t i d a l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e , m e n t r e q u e l l i p i ù a r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e v e r s o l a d i a l i s i s i a n o i n v i a t i s u b i t o a l n e f r o l o g o p e r e s s e r e t r a t t a t i i n m o d o e c c e l l e n t e " . Q u a n t o a l l a d i a l i s i , " l a p e r i t o n e a l e o g g i s i è t r a s f o r m a t a - a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l l a S i n - E ' d i v e n t a t a u n a d i a l i s i s i c u r a r i s p e t t o a l p a s s a t o e d i g r a n d e e f f i c a c i a : c o n s e n t e a l p a z i e n t e d i s t a r e a c a s a , f a c e n d o l a i n a u t o n o m i a n e l l ' 8 0 % d e i c a s i e c o n l ' a i u t o d i u n c a r e g i v e r n e l r e s t a n t e 2 0 % . E ' i n p u b b l i c a z i o n e u n d o c u m e n t o r e a l i z z a t o c o n g l i e s p e r t i d i A l t e m s - H e a l t h T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t ( H t a ) d e l l ' u n i v e r s i t à C a t t o l i c a , c h e d i m o s t r a u n r i s p a r m i o p e r l o S t a t o d e l 4 3 % r i s p e t t o a l l ' e m o d i a l i s i " . A t a l e p r o p o s i t o s o n o i n c o r s o d e l l e " i n t e r a z i o n i c o n i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e p e r c r e a r e d e i p e r c o r s i p e r f a v o r i r e l a d i a l i s i p e r i t o n e a l e c h e , p u r t r o p p o , a n c o r a o g g i i n I t a l i a è i n t o r n o a l 1 0 % d e i p a z i e n t i d i a l i z z a t i . L ' o b i e t t i v o d e l l a S i n è d i p o r t a r l a i n 3 o 4 a n n i a l 2 0 % c o m e n e l r e s t o d ' E u r o p a " .