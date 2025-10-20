R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o t i z i a n o n è c h e T r u m p s i a u n ' r e t w e e t t a t o r e s e r i a l e ' , è c h e l a M e l o n i n o n l ' a b b i a s m e n t i t o . N o n c h i e d o d i s m e n t i r l o m a d o m a n d o a l l a M e l o n i : h a i d e t t o i l 1 8 a p r i l e c h e a v r e s t i m e s s o 2 5 m i l i a r d i p e r l e n o s t r e i m p r e s e s u i d a z i , d o v e s o n o ? - 2 1 % d i e x p o r t a d a g o s t o c o n g l i a m e r i c a n i . L ' i n t e r a l e g g e d i b i l a n c i o n e v a l e 1 8 , c o m e f a a p r o m e t t e r n e 2 5 p e r i d a z i ? " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i , i n t e r v e n e n d o a Z a p p i n g s u R a i R a d i o 1 .