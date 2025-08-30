W a s h i n g t o n , 3 0 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a s c o p e r t o c h e e s i s t e v a u n ' e m e r g e n z a n a z i o n a l e e h a p r e s o p r o v v e d i m e n t i i n b a s e a l l a l e g g e , i m p o n e n d o t a r i f f e . I g i u d i c i f e d e r a l i s t a n n o i n t e r f e r e n d o c o n i l r u o l o v i t a l e e c o s t i t u z i o n a l m e n t e c e n t r a l e d e l p r e s i d e n t e i n p o l i t i c a e s t e r a . Q u e s t a d e c i s i o n e è s b a g l i a t a e i n d e b o l i s c e g l i S t a t i U n i t i s u l l a s c e n a m o n d i a l e " . L o h a s c r i t t o s u X l a p r o c u r a t r i c e g e n e r a l e d e g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a , P a m B o n d i , a g g i u n g e n d o c h e " i l D i p a r t i m e n t o d i G i u s t i z i a f a r à r i c o r s o c o n t r o q u e s t a d e c i s i o n e e c o n t i n u e r à a l o t t a r e p e r r i p r i s t i n a r e l a l e g i t t i m a a u t o r i t à d e l p r e s i d e n t e " .