R o m a , 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I d a t i d i C o n f a r t i g i a n a t o c o n f e r m a n o c h e l ’ I t a l i a r e a g i s c e a i d a z i U s a p u n t a n d o s u n u o v i m e r c a t i . U n r i s u l t a t o c h e p r e m i a l a s t r a t e g i a l u n g i m i r a n t e d e l m i n i s t r o A n t o n i o T a j a n i , c a p a c e d i c o n i u g a r e d i p l o m a z i a e c o n o m i c a e s o s t e g n o c o n c r e t o a l n o s t r o t e s s u t o p r o d u t t i v o . G r a z i e a l l a s i n e r g i a t r a F a r n e s i n a e m o n d o d e l l e i m p r e s e , l ’ e x p o r t M a d e i n I t a l y c r e s c e i n a r e e c h i a v e , g a r a n t e n d o o c c u p a z i o n e e r a f f o r z a n d o l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e " . L o a f f e r m a A l e s s a n d r o C a t t a n e o , d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e d e i D i p a r t i m e n t i d i F o r z a I t a l i a