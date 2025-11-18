L o n d r a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - T r e s e t t i m a n e d o p o a v e r p e r s o i l t i t o l o d i p r i n c i p e e q u e l l o d i d u c a d i Y o r k , A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r è s t a t o c a n c e l l a t o d a l l a s t o r i a d e l l e F a l k l a n d . A M o u n t P l e a s a n t , l ' a e r o p o r t o c h e A n d r e w i n a u g u r ò n e l 1 9 8 5 t r a g l i a p p l a u s i d e l l a f o l l a t r e a n n i d o p o i l s u o r i t o r n o d a l l a g u e r r a , l a t a r g a d a l u i s c o p e r t a è s t a t a r i m o s s a . L a s t e s s a s o r t e g l i è t o c c a t a a l l a I n f a n t J u n i o r S c h o o l d i S t a n l e y , d o v e u n a d e d i c a a l l ' e x p r i n c i p e è s t a t a t o l t a d a u n m u r o . A n d r e a " n o n è p i ù a s s o c i a t o a l l a n o s t r a s c u o l a " , h a d i c h i a r a t o u n f u n z i o n a r i o s c o l a s t i c o a l M i r r o r . I l f r a t e l l o d i r e C a r l o a v e v a i n c a r n a t o i l c o r a g g i o b r i t a n n i c o n e l l ' a r c i p e l a g o d e l S u d A t l a n t i c o . O g g i , o g n i t r a c c i a d i A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r v i e n e c a n c e l l a t a d a g l i e d i f i c i p u b b l i c i . T a r g h e e t r i b u t i r i m o s s i , p a t r o c i n i c a n c e l l a t i . I l t a b l o i d b r i t a n n i c o r i p o r t a c h e è s t a t o f a t t o d i t u t t o p e r a s s i c u r a r e c h e i l f i g l i o p r e d i l e t t o d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a n o n v e n g a p i ù o n o r a t o d o v e u n t e m p o e r a c e l e b r a t o . E p p u r e n e l 1 9 8 2 , p i l o t a d i e l i c o t t e r o s u l S e a K i n g , A n d r e a f u a c c o l t o i n p a t r i a d a e r o e , d o p o a v e r f a t t o d a e s c a p e r d e v i a r e i m i s s i l i a r g e n t i n i E x o c e t , u n a m i s s i o n e p e r i c o l o s a d i c u i a n d a v a a n c o r a d i r e c e n t e i m m e n s a m e n t e f i e r o . L a s e r i e d i d e c i s i o n i c h e r i g u a r d a n o A n d r e a s o n o s t a t e p r e s e a l l e F a l k l a n d i n s e g u i t o a l l e u l t i m e r i v e l a z i o n i s u i l e g a m i t r a J e f f r e y E p s t e i n e A n d r e w . P r e s i d e n t e o n o r a r i o d i d i v e r s e i s t i t u z i o n i l o c a l i p e r l a c o n s e r v a z i o n e d e l l a f a u n a s e l v a t i c a , s t a a s s i s t e n d o a n c h e a l l a p e r d i t a d e l p a t r o n a t o d i q u e s t e o r g a n i z z a z i o n i : a n c h e l a v e c c h i a t a r g a d e l c e n t r o d i r i c e r c a d i N e w I s l a n d è s c o m p a r s a . E g i à n e l 2 0 2 2 , d o p o c h e A n d r e w r a g g i u n s e u n a c c o r d o f i n a n z i a r i o c o n V i r g i n i a G i u f f r e , c h e l o a v e v a a c c u s a t o d i v i o l e n z a s e s s u a l e , l ' o s p e d a l e K e m h d e l l e i s o l e a v e v a r i m o s s o i l s u o n o m e d a l l ' e d i f i c i o . I l p a r l a m e n t a r e d e l t e r r i t o r i o , J o h n B i r m i n g h a m , d i c h i a r ò a l l ' e p o c a : " I l a v o r i d i r i s t r u t t u r a z i o n e s o n o i n c o r s o e , d a t o c h e i l p r i n c i p e s i r i t i r a d a l l a v i t a p u b b l i c a , l a t a r g a c o n i l s u o n o m e v e r r à r e s t i t u i t a a l M u s e o d e l l e I s o l e F a l k l a n d " . I n s o m m a , o l t r e a i t i t o l i r e a l i r i m o s s i , l ' i m m i n e n t e s f r a t t o d a l l a R o y a l L o d g e , l a p o s s i b i l e p e r d i t a d e l l ' a f f i d a m e n t o d e g l i a m a t i c a n i d e l l a r e g i n a E l i s a b e t t a , l ' a l l o n t a n a m e n t o d e l l ' e x m o g l i e S a r a , f i n o a i e r i s u a c o i n q u i l i n a a l l a R o y a l L o d g e e c h e p o t r e b b e a d d i r i t t u r a t r a s f e r i r s i i n P o r t o g a l l o , l a s o l i t u d i n e d e l l ' e x d u c a d i Y o r k , c h e c u l m i n e r à c o n i l t r a s l o c o a S a n d r i n g h a m , a p p a r e s e m p r e p i ù v i s t o s a , p e r f i n o o l t r e o c e a n o . T e s t i m o n i a n z a c h i a r i s s i m a n e è l a t r i s t e f o t o g r a f i a p u b b l i c a t a i e r i d a l D a i l y M a i l , c h e m o s t r a l ' e x p r i n c i p e a c a v a l l o n e l p a r c o d e l C a s t e l l o d i W i n d s o r , l o s g u a r d o g e t t a t o a t e r r a e l e f o g l i e a u t u n n a l i s u l l o s f o n d o .