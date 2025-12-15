L o n d r a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A N a t a l e , s i s a , s i è t u t t i p i ù b u o n i . M a n e l 2 0 1 9 , s e m b r a c h e E l i s a b e t t a I I n o n l o f u a f f a t t o c o n H a r r y , M e g h a n e i l p i c c o l o A r c h i e , c h e d o v e t t e r o s u b i r e l o s g a r b o d e l l a r e g i n a d u r a n t e i l d i s c o r s o n a t a l i z i o d i q u e l l ' a n n o . Q u e l l a d e l l a s o v r a n a f u p e r i l d u c a e l a d u c h e s s a d i S u s s e x u n ' o f f e s a t a l m e n t e g r a v e c h e , d o p o p o c h i g i o r n i , n e l g e n n a i o 2 0 2 0 , a b b a n d o n a r o n o c l a m o r o s a m e n t e i l o r o i n c a r i c h i r e a l i . I l v a s o t r a b o c c ò m e n t r e i l s e c o n d o g e n i t o d i r e C a r l o , l a m o g l i e e i l f i g l i o l e t t o d i s e t t e m e s i s i t r o v a v a n o i n C a n a d a p e r t r a s c o r r e r e i l p e r i o d o n a t a l i z i o c o n l a m a d r e d i M e g h a n . A c c e s e r o l a t e l e v i s i o n e p e r s e g u i r e i l d i s c o r s o d e l l a r e g i n a e r i m a s e r o s b a l o r d i t i : s u l l a s u a s c r i v a n i a f a c e v a n o b e l l a m o s t r a i r i t r a t t i d i f a m i g l i a d i c i a s c u n r e a l e , m a m a n c a v a i l l o r o . G l i a u t o r i d i ' F i n d i n g F r e e d o m ' , O m i d S c o b i e e C a r o l y n D u r a n d , s o s t e n g o n o c h e , c o n q u e l l a d e c i s i o n e , i S u s s e x r i t e n n e r o c h e l a f a m i g l i a r e a l e s t e s s e " c o s p i r a n d o c o n t r o d i l o r o " : s e c o n d o l o r o , l a c o p p i a s e n t i v a d i e s s e r e s t a t a " a l u n g o m e s s a d a p a r t e d a l l ' i s t i t u z i o n e e d i n o n e s s e r e u n a p a r t e f o n d a m e n t a l e d e l s u o f u t u r o . N o n c ' e r a b i s o g n o d i g u a r d a r e o l t r e l e f o t o d i f a m i g l i a e s p o s t e d u r a n t e i l d i s c o r s o d e l l a r e g i n a i l g i o r n o d i N a t a l e " . N e l l a S a l a V e r d e d i B u c k i n g h a m P a l a c e , d o v e l a R e g i n a p r o n u n c i ò i l s u o d i s c o r s o , g l i s p e t t a t o r i v i d e r o s o l t a n t o l e f o t o d i W i l l i a m , K a t e e d e i l o r o f i g l i , d i C a r l o e C a m i l l a , d e l P r i n c i p e F i l i p p o , e u n ' i m m a g i n e i n b i a n c o e n e r o d i G i o r g i o V I . " E r a c o n t u t t a e v i d e n z a m a n c a n t e u n a f o t o d i H a r r y , M e g h a n e d e l l o r o n e o n a t o , A r c h i e " . G l i a u t o r i h a n n o c i t a t o l e m o t i v a z i o n i d e l P a l a z z o d i e t r o l o ' s g a r b o ' , p o i c h é f o n t i r e a l i h a n n o i n s i s t i t o s u l f a t t o c h e l e f o t o f o s s e r o s t a t e s c e l t e p e r r a p p r e s e n t a r e l a " l i n e a d i r e t t a d i s u c c e s s i o n e " . T u t t a v i a , S c o b i e e D u r a n d h a n n o a f f e r m a t o c h e H a r r y e M e g h a n r i t e n e v a n o c h e f o s s e " l ' e n n e s i m o s e g n a l e c h e d o v e v a n o p r e n d e r e i n c o n s i d e r a z i o n e l a p r o p r i a s t r a d a " .