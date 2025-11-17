R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s i g l i o s u p r e m o d i d i f e s a , r i u n i t o s i p e r o l t r e t r e o r e a l Q u i r i n a l e s o t t o l a p r e s i d e n z a d e l c a p o d e l l o S t a t o , S e r g i o M a t t a r e l l a , h a a f f r o n t a t o " i l t e m a d e l l a m i n a c c i a i b r i d a p r o v e n i e n t e d a l l a R u s s i a e d a a l t r i a t t o r i s t r a n i e r i o s t i l i , q u a l e s f i d a c o m p l e s s a p e r l a s i c u r e z z a d e l l ’ E u r o p a e d e l l ’ I t a l i a n o n c h é p e r l ’ i n t e g r i t à d e i p r o c e s s i d e m o c r a t i c i " . I l C o n s i g l i o " h a e v i d e n z i a t o i g r a v i r i s c h i d i u n a m i n a c c i a i n c o n t i n u o i n c r e m e n t o , b a s a t a s u l l a p e r v a s i v i t à e d i f f u s i o n e d i a t t i v i t à o f f e n s i v e f o n d a t e s u l l a v e l o c i t à , s u l v o l u m e e s u l l ' u b i q u i t à d e l l a t e c n o l o g i a d i g i t a l e , n o n c h é s u l l ’ i m p i e g o m a l e v o l o d e l l ’ I n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " . I l C o n s i g l i o h a e s p r e s s o " p r e o c c u p a z i o n e p e r l a m a n i p o l a z i o n e d e l l o s p a z i o c o g n i t i v o , a t t r a v e r s o c a m p a g n e d i d i s i n f o r m a z i o n e , i n t e r f e r e n z e n e i p r o c e s s i d e m o c r a t i c i , c o s t r u z i o n e d i n a r r a z i o n i p o l a r i z z a n t i e s f r u t t a m e n t o d e l l e p i a t t a f o r m e d i g i t a l i p e r i n d e b o l i r e l a f i d u c i a n e l l e i s t i t u z i o n i e m i n a r e l a c o e s i o n e s o c i a l e . A c i ò s i a f f i a n c a n o l e o p e r a z i o n i c y b e r c h e p o s s o n o a v e r e c o m e o b i e t t i v o l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e , r e t i s a n i t a r i e , s i s t e m i f i n a n z i a r i e p i a t t a f o r m e l o g i s t i c h e , c o n i l f i n e d i c a u s a r e i n t e r r u z i o n i , r i t a r d i , f r i z i o n i e s f i d u c i a s i s t e m i c a " . I l C o n s i g l i o h a c o n d i v i s o " l a n e c e s s i t à , s o t t o l i n e a t a a n c h e i n a m b i t o e u r o p e o e d e l l ’ A l l e a n z a a t l a n t i c a , d i m a n t e n e r e a l t a l a v i g i l a n z a s u l l a t u t e l a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e n a z i o n a l i , n e l l a d i f e s a c o n t r o g l i a t t a c c h i c y b e r e n e l l a d i m e n s i o n e c o g n i t i v a . A l l e d i m e n s i o n i t r a d i z i o n a l m e n t e n o t e s i a g g i u n g o n o o g g i a n c h e i l d o m i n i o s p a z i o e l a d i m e n s i o n e s u b a c q u e a , d u e a m b i t i l a c u i i m p o r t a n z a v a c r e s c e n d o i n m o d o e s p o n e n z i a l e . L ’ i n s i e m e d i q u e s t e m i n a c c e r a p p r e s e n t a u n a s f i d a a l l a q u a l e o c c o r r e r e a g i r e c o n n e c e s s a r i a t e m p e s t i v i t à e c a p a c i t à , a n c h e a t t r a v e r s o l a d e f i n i z i o n e d i n u o v i s t r u m e n t i " .