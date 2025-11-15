R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a n o t i z i a d e l l a s c o m p a r s a d e l s e n a t o r e C e s a r e C u r s i c i a d d o l o r a p r o f o n d a m e n t e . C o n l a s u a p e r d i t a , l ' I t a l i a p e r d e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o i s t i t u z i o n a l e d i e l e v a t o s p e s s o r e e c a r a t t e r i z z a t o d a c o m p e t e n z a e a t t a c c a m e n t o a l t e r r i t o r i o . I n s i e m e a l u i , a b b i a m o c o n d i v i s o m o l t e b a t t a g l i e p e r i l c o l l e g i o d i R o m a C e n t r o , c o m e q u e l l a c o n t r o l a c h i u s u r a d e l l ' O s p e d a l e S a n G i a c o m o d e g l i I n c u r a b i l i n e l 2 0 0 8 . N e l c o r s o d e l l a s u a a t t i v i t à p o l i t i c a , s i a i n P a r l a m e n t o c h e a l G o v e r n o e n e l l e v a r i e r e s p o n s a b i l i t à r i c o p e r t e , h a d a t o p r o v a d i g r a n d e r i g o r e e i m p e g n o c o s t a n t e n e l l a d i f e s a d e i c i t t a d i n i p i ù v u l n e r a b i l i , f o c a l i z z a n d o s i i n p a r t i c o l a r e s u i t e m i d e l l a s a n i t à e d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i . I l s u o a p p o r t o a l b e n e d e l l a N a z i o n e n o n s a r à m a i d i m e n t i c a t o . U n a b b r a c c i o a l l a m o g l i e L i a e a l l e f i g l i e " . C o s ì F e d e r i c o M o l l i c o n e , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a c a m e r a .