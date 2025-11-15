R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a s o n o v i c i n i a l l a f a m i g l i a d i C e s a r e C u r s i , n o s t r o c o l l e g a p e r t r e l e g i s l a t u r e , o l t r e c h e d u e v o l t e s o t t o s e g r e t a r i o , s c o m p a r s o o g g i . C o m p e t e n z a , p a s s i o n e c i v i l e , p r o f o n d o s e n s o d e l l e I s t i t u z i o n i h a n n o c o n t r a d d i s t i n t o i l s u o i m p e g n o a P a l a z z o M a d a m a , l a s c i a n d o a n c h e i l r i c o r d o d i g r a n d e u m a n i t à e c a p a c i t à d i d i a l o g a r e c o n t u t t i , f o r t e d i u n a a p p r o f o n d i t a c o n o s c e n z a d e i t e m i c h e t r a t t a v a . U n e s e m p i o p e r t u t t i n o i c h e p r o s e g u i a m o i l s u o l a v o r o , s e m p r e a l s e r v i z i o d e l b e n e d e l l ’ I t a l i a ” . L o s o t t o l i n e a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l S e n a t o , L u c i o M a l a n .