R o m a , 1 5 n o v . A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o i l m i o s i n c e r o e p r o f o n d o c o r d o g l i o p e r l a s c o m p a r s a d e l s e n a t o r e C e s a r e C u r s i , c h e h a s e m p r e s e r v i t o l e I s t i t u z i o n i c o n c o m p e t e n z a , r i g o r e e s e n s o d e l l o S t a t o , r i c o p r e n d o a n c h e r u o l i d i g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à c o n e q u i l i b r i o e s e r i e t à . L a s u a l u n g a e s p e r i e n z a p a r l a m e n t a r e , m a t u r a t a t r a l a C a m e r a d e i d e p u t a t i e i l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , è s t a t a v i s s u t a i n m o d o r i g o r o s o e r i s p e t t o s o . A s u a m o g l i e L i a , a l l a s u a f a m i g l i a e a i s u o i c a r i g i u n g a l a v i c i n a n z a m i a p e r s o n a l e e d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a " . C o s ì s u F a c e b o o k i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a .