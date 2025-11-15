R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ H o a p p r e s o c o n d o l o r e d e l l a n o t i z i a d e l l a s c o m p a r s a d i C e s a r e C u r s i . P a r l a m e n t a r e d i l u n g o c o r s o , f u s e n a t o r e d i A l l e a n z a n a z i o n a l e , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e S a n i t à d i P a l a z z o M a d a m a e s o t t o s e g r e t a r i o a l l a S a l u t e . D i e d e u n c o n t r i b u t o i m p o r t a n t e a l l a n a s c i t a d i A l l e a n z a n a z i o n a l e p e r u n i r e l ' a r e a c a t t o l i c a a l l a d e s t r a p o l i t i c a " . L o s o t t o l i n e a M a u r i z i o G a s p a r r i , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a a l S e n a t o . " L o r i c o r d e r e m o s e m p r e a t t i v o , o p e r o s o n e l s u o u f f i c i o i n P i a z z a d e l l a M a d d a l e n a , c o n u n r i t r a t t o d i A m i n t o r e F a n f a n i a l l e s p a l l e , d e l q u a l e e r a s t a t o g i o v a n e c o l l a b o r a t o r e . S e p p e u n i r e - r i b a d i s c e l ' e s p o n e n t e a z z u r r o - l a c u l t u r a c a t t o l i c a a q u e l l a d i u n a d e s t r a c h e s i m o d e r n i z z a v a e n o n t r a d ì m a i g l i i n s e g n a m e n t i d i u n g r a n d e p r o t a g o n i s t a d e l l a s t o r i a i t a l i a n a d e l d o p o g u e r r a . R i c o r d i a m o C e s a r e p e r i l s u o i m p e g n o i n f a t i c a b i l e e l a p a s s i o n e c h e h a s e m p r e a v u t o s u i t e m i d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i e d e l l a p o l i t i c a s a n i t a r i a ” .