R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - D o p o l e t a p p e d i P o t e n z a e P a l e r m o d e i g i o r n i s c o r s i , o g g i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a a r r i v a i n A b r u z z o , a l l ’ A q u i l a . A l e s s a n d r o O n o r a t o , A s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d i R o m a C a p i t a l e e p r o m o t o r e d e l l a n u o v a r e t e n a z i o n a l e d i a m m i n i s t r a t o r i , h a p a r t e c i p a t o a l l ’ i n c o n t r o o r g a n i z z a t o d a G i a n n i P a d o v a n i e d E n r i c o V e r i n i , c o n s i g l i e r i c o m u n a l i , a l l ’ A n c e A q u i l a a l l a p r e s e n z a d i a s s o c i a z i o n i d e l l a s o c i e t à c i v i l e , c o m i t a t i c i v i c i e a m m i n i s t r a t o r i t e r r i t o r i a l i d i t u t t a l a r e g i o n e . “ L a r e t e d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a - s p i e g a O n o r a t o - c o n t i n u a a d a l l a r g a r s i o g n i g i o r n o e i n m o d o n a t u r a l e . C ’ è u n m o n d o f a t t o d i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i c o n c r e t i e c r e d i b i l i , m a a n c h e d i c i t t a d i n i , c o m i t a t i e a s s o c i a z i o n i c i v i c h e , c h e n o n s i r a s s e g n a . U n m o n d o c h e n o n s i r i c o n o s c e n e l l ’ a t t u a l e g o v e r n o m a c h e n o n è s o d d i s f a t t o d e l l ’ a t t u a l e o f f e r t a p o l i t i c a d e l c e n t r o s i n i s t r a . Q u e s t e p e r s o n e s o n o u n v a l o r e a g g i u n t o , u n a r i s o r s a p r e z i o s a , e i n s i e m e a b b i a m o l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o s t r u i r e d a l b a s s o , p a r l a n d o d i t e m i c o n c r e t i e q u o t i d i a n i , u n a v a l i d a a l t e r n a t i v a a l l a M e l o n i p e r d a r e u n a v i s i o n e d i P a e s e p e r i p r o s s i m i 3 0 a n n i ” . “ O g g i - a g g i u n g e O n o r a t o - q u e s t a v i s i o n e n o n c ’ è . N e l P a e s e c o m e i n A b r u z z o , d o v e p o s s i a m o p r e n d e r e c o m e e s e m p i o i l t e m a d e l t u r i s m o e d e l l o s v i l u p p o . Q u a l c u n o q u i s i è p o s t o l ’ i n t e r r o g a t i v o s u c o m e s i p o s s a n o v a l o r i z z a r e l e o l t r e 5 1 m i l i o n i d i p r e s e n z e t u r i s t i c h e d i R o m a ? N o . E l ’ e s p e r i e n z a d e l G i u b i l e o i n A b r u z z o , d o v e c ’ è l ’ u n i c a P o r t a S a n t a f u o r i d a R o m a , n e è l a p r o v a . P o s s i a m o a l l a r g a r e i l d i s c o r s o a l l e i n f r a s t r u t t u r e , a l l e i n d u s t r i e , a i g i o v a n i c h e s c e l g o n o d i a n d a r e a l l ’ e s t e r o p e r c h é n o n c r e d o n o p i ù n e l n o s t r o P a e s e . S o n o p r o b l e m a t i c h e , v e r e e m e r g e n z e , c h e r i g u a r d a n o i c i t t a d i n i d i P a l e r m o c h e a b b i a m o i n c o n t r a t o i e r i , i c i t t a d i n i d e L ’ A q u i l a m a a n c h e q u e l l i d i U d i n e ” . A l l ’ i n i z i a t i v a a L ’ A q u i l a o g g i h a n n o p a r t e c i p a t o A l e s s a n d r o C a r b o n e ( P r o g e t t o C i v i c o ‘ S p a z i L i b e r a l i p e r C h i e t i ’ ) , i l p r o f e s s o r P i e r o C a r d u c c i ( e c o n o m i s t a e d o c e n t e ) , C a r l o C o s t a n t i n i ( c o n s i g l i e r e c o m u n a l e d i P e s c a r a ) , F a b r i z i o D ’ A l e s s a n d r o ( s i n d a c o d i B a r i s c i a n o ) , C a m i l l o D ’ A n g e l o ( p r e s i d e n t e d e l l a p r o v i n c i a d i T e r a m o e s i n d a c o d i V a l l e C a s t e l l a n a ) , V a l d o D i B o n a v e n t u r a ( a s s e s s o r e c o m u n a l e a l l ’ A m b i e n t e d i T e r a m o ) , A n d r e a M a r i n o ( A s s e s s o r e a l l o S p o r t e a l l e P o l i t i c h e g i o v a n i l i d i P o p o l i T e r m e ) , V e l i a N a z z a r r o ( c o n s i g l i e r a c o m u n a l e d i C a r s o l i ) , A n t o n e l l o P a s s a c a n t a n d o ( p r e s i d e n t e C o n i A b r u z z o ) , F r a n c e s c a P o m p a ( p r e s i d e n t e d e l l a O n e G r o u p ) e A n d r e a S p a c c a ( o p e r a t o r e t u r i s t i c o W e l c o m e A Q ) .