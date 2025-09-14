R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - E l l y S c h l e i n c h i u d e l a f e s t a n a z i o n a l e d e l l ' U n i t à , l ' 8 0 e s i m a , p o r t a n d o ' i n d o t e ' a l l a p l a t e a d e m , c i r c a 2 0 0 0 a R e g g i o E m i l i a , u n o b i e t t i v o c e n t r a t o : u n a c o a l i z i o n e d i c e n t r o s i n i s t r a c h e p r e n d e f o r m a . L a " s t e s s a a l l e a n z a p r o g r e s s i s t a " i n t u t t e l e r e g i o n i a l v o t o n e l l a p r o s s i m a t o r n a t a d i e l e z i o n i r e g i o n a l i . U n r i s u l t a t o c h e , u n a n n o f a , e r a t u t t ' a l t r o c h e s c o n t a t o . E d a l q u a l e , s i d i c e c o n v i n t a S c h l e i n , n o n s i t o r n a i n d i e t r o . I n v i t a g l i a l l e a t i , d o p o l e r e g i o n a l i , a s t r i n g e r e i b u l l o n i . " S a r e b b e u n e r r o r e a r r i v a r e a l l ' u l t i m o " . O v v e r o a r i d o s s o d e l l e p o l i t i c h e . " N o n p e r d i a m o t e m p o i n c o m p e t i z i o n i t r a d i n o i " , i n c a l z a l a s e g r e t a r i a P d p e r p o i r i v o l g e r s i d i r e t t a m e n t e a G i o r g i a M e l o n i . " D i c o a M e l o n i : a b i t u a t e v i , n o n v i f a r e m o p i ù i l f a v o r e d i d i v i d e r c i . V i n c e r e m o , p r i m a a l l e r e g i o n a l i e p o i a l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e " . L A C O A L I Z I O N E P R O G R E S S I S T A - " G r a z i e a l l a v o r o p a z i e n t e c o n l e a l t r e o p p o s i z i o n i , s i a m o r i u s c i t i a c h i u d e r e l a s t e s s a a l l e a n z a p r o g r e s s i s t a i n t u t t e l e r e g i o n i c h e a n d r a n n o a l v o t o , n o n s u c c e d e v a d a a n n i . D i c o a M e l o n i : a b i t u a t e v i , n o n v i f a r e m o p i ù i l f a v o r e d i d i v i d e r c i . V i n c e r e m o , p r i m a a l l e r e g i o n a l i e p o i a l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e . S o n o c o n v i n t a c h e n o i c e l a f a r e m o , c h e c o s t r u i r e m o l ' a l l e a n z a p r o g r e s s i s t a c h e b a t t e r à l a d e s t r a a l l e p r o s s i m e p o l i t i c h e " . S c h l e i n s i r i v o l g e q u i n d i a g l i a l l e a t i : " A n d i a m o a v i n c e r e q u e s t e r e g i o n a l i . E d i c o a l l e a l t r e f o r z e d e l l a c o a l i z i o n e : a n d i a m o a v i n c e r e e p o i c o n t i n u i a m o a l a v o r a r e i n s i e m e s u i t e m i c o n c r e t i . U n i t à e c o e r e n z a p r o g e t t o . D i a m o c i i l t e m p o g i u s t o p e r f a r l o m a t u r a r e . N o n f a c c i a m o l ' e r r o r e d i a r r i v a r e a l l ' u l t i m o p e r c h è s a r e b b e t a r d i . A b b i a m o u n a b u o n a b a s e d a c u i p a r t i r e . N o n p e r d i a m o t e m p o i n c o m p e t i z i o n i t r a d i n o i . N o i d o b b i a m o v i n c e r e r i a c c e n d e n d o l a s p e r a n z a d e g l i i t a l i a n i , p a r l a n d o d i q u e l l o c h e v o g l i a m o f a r e e c o s ì s o n o c e r t a c h e p o s s i a m o l a v o r a r e p e r v i n c e r e l e p r o s s i m e p o l i t i c h e " . L E 5 P R I O R I T A ' - S c h l e i n r i l a n c i a l e 5 p r i o r i t à c h e e r a n o s t a t e g i à a l c e n t r o d e l l ' i n t e r v e n t o c o n c l u s i v o a l l a f e s t a d e l l o s c o r s o a n n o . S a n i t à p u b b l i c a , i s t r u z i o n e e r i c e r c a , l a v o r o e s a l a r i , p o l i t i c a i n d u s t r i a l e p e r l a c o n v e r s i o n e e c o l o g i c a , d i r i t t i s o c i a l i e c i v i l i . R e s t a n o l e p r i o r i t à s u c u i i l P d i n t e n d e c o n t i n u a r e a b a t t e r e . " L o a b b i a m o f a t t o n e l l e i n i z i a t i v e d i q u e s t o a n n o , i n P a r l a m e n t o , n e l l e c a m p a g n e e l e t t o r a l i " . E s a r a n n o a l c e n t r o a n c h e d i " u n g r a n d e i n i z i a t i v a a n o v e m b r e c o n l e s i n d a c h e e i s i n d a c i " d e m , a n n u n c i a . G O V E R N O S E N Z A V I S I O N E , M A N O V R A S E N Z A R E S P I R O - S c h l e i n a c c e n n a a l p r o s s i m o i m m i n e n t e i m p e g n o i n P a r l a m e n t o , q u e l l o d e l l a m a n o v r a . I l P d f a r à l e s u e p r o p o s t e p e r c h è " n o i a c c a n t o a o g n i c r i t i c a , m e t t i a m o u n a p r o p o s t a " . M e n t r e i l g o v e r n o " i n q u a d r o e c o n o m i c o e s o c i a l e c o s ì f r a g i l e , d i m o s t r a d i n o n a v e r e u n a v i s i o n e . P r o b a b i l m e n t e s a r à l a t e r z a m a n o v r a s e n z a r e s p i r o " . M a l a c o l p a s a r à s e m p r e d i q u a l c u n ' a l t r o , o s s e r v a S c h l e i n : " L a d e s t r a s i n u t r e d i u n n e m i c o a l g i o r n o " , c e r c a s e m p r e " u n c a p r o e s p i a t o r i o p e r c h é s e q u a l c o s a n o n v a , m a i c h e s i a c o l p a l o r o . M a i c h e s i a s s u m a n o u n a r e s p o n s a b i l i t à , l o r o c h e s o n o a l g o v e r n o d a t r e a n n i " . Q u i n d i a t t a c c a s u l l e b o l l e t t e c h e r e s t a n o c a r e p e r c h é i l g o v e r n o " n o n h a i l c o r a g g i o d i i n t a c c a r e g l i e x t r a p r o f i t t i " . L e t a s s e : " L a p r e s s i o n e f i s c a l e è a l l i v e l l o p i ù a l t o d a l 2 0 2 0 , i l g o v e r n o h a i n c a s s a t o d a l c e t o m e d i o 2 2 m i l i a r d i d i t a s s e i n p i ù " . P e r ò p o i , r i m a r c a l a s e g r e t a r i a P d , l ' i n t e r v e n t i s m o c ' è q u a n d o s i t r a t t a d i " f a v o r i r e l e c o r d a t e a m i c h e n e l r i s i k o b a n c a r i o " . M O E S U M U D F L O T I L L A - A l l ' i n i z i o d e l l ' i n t e r v e n t o d i S c h l e i n , s i s o n o c o l l e g a t i i n v i d e o A r t u r o S c o t t o e A n n a l i s a C o r r a d o a b o r d o d i u n a d e l l e b a r c h e d e l l a S u m u d F l o t i l l a . " P i e n a s o l i d a r i e t à e s u p p o r t o a l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . U e e g o v e r n o i t a l i a n o d o v e r e d i p r o t e g g e r e l ' i n c o l u m i t à d e l l a m i s s i o n e . V o g l i a m o u n m a g g i o r e p r o t a g o n i s m o I t a l i a e E u r o p a p e r l a p a c e . N o n c i p u ò e s s e r e l i b e r t à s e n z a l a p a c e . B i s o g n a f e r m a r e i c r i m i n i d i N e t a n y a h u a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a . E b i s o g n a f e r m a r l i a d e s s o . S t a n n o v i o l a n d o o g n i n o r m a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e u m a n i t a r i o " . E a g g i u n g e : " B a s t a c o n q u e s t o i n s o p p o r t a b i l e d o p p i o s t a n d a r d : a b b i a m o r e a g i t o a i c r i m i n i d i g u e r r a d i P u t i n , d o b b i a m o f a r l o a n c h e c o n i c r i m i n i d i N e t a n y a h u " . S c h l e i n c i t a p i ù v o l t e c o m e e s e m p i o i l g o v e r n o S a n c h e z s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a i l M e d i o r i e n t e c h e s u l l a q u e s t i o n e d a z i e i l r a p p o r t o c o n T r u m p . P P E N O N R I N C O R R A D E S T R A , N O S T R I V O T I N O N S C O N T A T I - S c h l e i n p a r l a n d o d i E u r o p a t o r n a a c h i e d e r e i l s u p e r a m e n t o d e l l ' u n a n i m i t à e s i r i v o l g e a i P o p o l a r i E u r o p e i . " L ' E u r o p a d e v e a v e r e u n r u o l o p i ù f o r t e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e . N o i , n e l l a n o s t r a f a m i g l i a e u r o p e a , f a r e m o q u e s t o e c o n t i n u e r e m o l a n o s t r a b a t t a g l i a , m a n o n d a r e m o p e r s c o n t a t i i n o s t r i v o t i , n o n p e r m e t t e r e m o a i P o p o l a r i d i r i n c o r r e r e l e p o l i t i c h e d i d e s t r a d e i n a z i o n a l i s t i " .