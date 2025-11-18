R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - Q u e s t o f i n e s e t t i m a n a v a r i e r e a l t à r i f o r m i s t e l o m b a r d e ( L i b e r t à E g u a l e , C i r c o l i D o s s e t t i , C i r c o l o D e A m i c i s , C e n t r o S t u d i C a l d a r a , I n i z i a t i v a D e m o c r a t i c a , C e n t r o D e m o c r a t i c o , L a f a b b r i c h e t t a , A r c i p e l a g o M i l a n o , c a t t o l i c i d e m o c r a t i c i l o m b a r d i , I l S i c o m o r o , V o l a r e , C i r c o l o M a t t e o t t i , C i r c o l o X X s e t t e m b r e ) o r g a n i z z a n o a E u p i l i o ( C o m o ) s i r i t r o v a n o c o l t i t o l o “ I n c o n t r i r i f o r m i s t i 2 0 2 5 ” . S i l e g g e i n u n a n o t a . I n t r o d u c o n o E r m i n i o Q u a r t i a n i e G i o v a n n a M e n i c a t t i . I n t e r v e n t i d i a p e r t u r a d i S t e f a n o C e c c a n t i e L i a Q u a r t a p e l l e , p r e s i e d e P i e r v i t o A n t o n i a z z i . S e g u o n o i n t e r v e n t i s u l l e t e m a t i c h e l o m b a r d e e m i l a n e s i e , s u q u e l l e n a z i o n a l i , d i P i e r a L a n d o n i , L u c i a n o V i o l a n t e , M a t t e o A n a t r a , F r a n c e s c o F r a n c e s c h i n i , F a b i o P i z z u l , B r u n o T a b a c c i , E m a n u e l e C a m p a g n a , L o r e n z o G a i a n i , P a o l o S e g a t t i , G i a m m a r c o B r u n e l l i , L u c i a n o F a s a n o , P a o l o N a t a l e , R o b e r t o B i o r c i o , M a r i l e n a A d a m o , A n n a G a l l o , M a r c o M o n t i , G i u s e p p e J a n n u z z i , M a r c o L e o n a r d i . T a v o l a r o t o n d a i n c h i u s u r a t r a E n r i c o M o r a n d o , M a r c o B e n t i v o g l i , C l a u d i o M a r t e l l i , P i e r o F a s s i n o , M a n u e l a S a m m a r c o , W a l t e r M a r o s s i .