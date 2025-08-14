R o m a , 1 4 a g o ( A d n k r o n o s ) - " M i s e m b r a n o l u o g h i c o m u n i e s l o g a n a c u i m a n c a s e m p r e i l c o m e . C o s a f a r e b b e s u e n e r g i a , g i u s t i z i a , r e g i o n i e s a n i t à , r i a r m o e u r o p e o e t c . S e v u o i c a n d i d a r t i a g u i d a r e i l P a e s e d e v i e s s e r e i n g r a d o a v e r e u n ’ i d e a d i P a e s e " . L o d i c e C a r l o C a l e n d a c o m m e n t a n d o l ' i n t e r v i s t a d i E l l y S c h l e i n a l l ' A d n k r o n o s n e l l a p a r t e i n c u i l a s e g r e t a r i a d e m p a r l a d e l l e p r o s p e t t i v e d i g o v e r n o d e l l ' a r e a d i c e n t r o s i n i s t r a .