R o m a , 1 4 a g o ( A d n k r o n o s ) - " G l i o b i e t t i v i c h e i n t r o d u c e S c h l e i n s o n o a s s o l u t a m e n t e c o n d i v i s i b i l i " m a " i n v i t o S c h l e i n a n o n p a r l a r e s o l o a l s u o p a r t i t o p e r c e r c a r e d i c a p i r e c o m e s i c o s t r u i s c e l ' a l l e a n z a c o n s i d e r a n d o i p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i d e l l a c a s a c h e s t i a m o a n d a n d o a c o s t r u i r e , p e r c h é l a c a s a n o n s i p u ò c o s t r u i r e s u u n s o l o p i l a s t r o " . L o d i c e A n g e l o B o n e l l i c o m m e n t a n d o l ' i n t e r v i s t a d e l l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n a l l ' A d n k r o n o s . " L a d e s t r a s i p u ò b a t t e r e e n o i s i a m o i n c o n d i z i o n i d i f a r l o " , è l a p r e m e s s a d e l d e p u t a t o d i A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e , c h e s p i e g a a l l ' A d n k r o n o s : " M a m i p e r m e t t o d i d i r e c h e q u e l l o c h e m a n c a , p e r n o i , n e l r a g i o n a m e n t o d e l l a S c h l e i n è i l t e m a d e l l a c e n t r a l i t à e c o l o g i c a , u n e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e c h e c i p e r m e t t i a m o d i i n t r o d u r r e p e r c h é c o n i l g o v e r n o M e l o n i s o n o s t a t e m e s s e i n d i s c u s s i o n e c o n q u i s t e a m b i e n t a l i f o r t i s s i m e " . S e c o n d o B o n e l l i , " d o b b i a m o f a r c o m p r e n d e r e a g l i i t a l i a n i c o m e s i a f o n d a m e n t a l e c o s t r u i r e u n a p o l i t i c a s u l c l i m a p e r c h é q u e s t a r i d u c e i c o s t i e n e r g e t i c i e c o n s e n t e d i p r e v e n i r e d i s a s t r i a m b i e n t a l i . Q u e l l o c h e s t a f a c e n d o i l g o v e r n o , p u n t a n d o s u l g a s , c o n d a n n a f a m i g l i e e i m p r e s e a p a g a r e b o l l e t t e s e m p r e p i ù a l t e " . P e r i l p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e , " S c h l e i n p a r l a a l s u o p a r t i t o m a p e n s o c h e s a r e b b e a u s p i c a b i l e c o m p r e n d e r e c h e l ' a l t e r n a t i v a a l l a d e s t r a n o n s i c o s t r u i s c e s o l o c o n i l P d m a c o n i l g i u s t o e q u i l i b r i o p r o g r a m m a t i c o e p o l i t i c o c o n l e f o r z e c h e h a n n o u n r u o l o e u n r a d i c a m e n t o n e l l a s o c i e t à " . Q u i n d i , p e r B o n e l l i , " i l t e m a d e l l a g i u s t i z i a s o c i a l e e c l i m a t i c a , d e l l a v o r o , d i u n g r a n d e p i a n o i n f r a s t r u t t u r a l e c h e r i l a n c i i l t r a s p o r t o p u b b l i c o , d e l l a d i f e s a d e l s u o l o a n c h e d a l r i s c h i o s i s m i c o e q u e l l o d e l l ' a c q u a p u b b l i c a s o n o t e m i c h e n o n v a n n o d i m e n t i c a t i " .