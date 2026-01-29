R o m a , 2 9 g e n ( A d n k r o n o s ) - “ L a C o m m i s s i o n e b i c a m e r a l e d ’ i n c h i e s t a s u l C o v i d è o r m a i u t i l i z z a t a d a l l a m a g g i o r a n z a c o m e u n p l o t o n e d i e s e c u z i o n e p o l i t i c a c o n t r o u n a l t r o g o v e r n o , f o n d a t o n o n s u i f a t t i m a s u r i c o s t r u z i o n i f a l s e , i n s i n u a z i o n i e p r o p a g a n d a " . L o d i c o n o i p r e s i d e n t i d e i g r u p p i p a r l a m e n t a r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a e C h i a r a B r a g a , l a c a p o g r u p p o d e m i n c o m m i s s i o n e C o v i d Y l e n i a Z a m b i t o , i l v i c e p r e s i d e n t e d e m d e l l a c o m m i s s i o n e C o v i d G i a n A n t o n i o G i r e l l i e i l m e m b r o d e m d e l l a c o m m i s s i o n e C o v i d P a o l o C i a n i . " L e a u d i z i o n i e g l i a t t i u f f i c i a l i , a p a r t i r e d a q u e l l e d e l l ’ e x C o m m i s s a r i o S t r a o r d i n a r i o D o m e n i c o A r c u r i e d e l l ’ e x d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l ’ A g e n z i a d e l l e D o g a n e e d e i M o n o p o l i , M a r c e l l o M i n e n n a , l o d i m o s t r a n o c o n c h i a r e z z a : n e s s u n a c c o r d o i l l e c i t o , n e s s u n a c o p e r t u r a p o l i t i c a , n e s s u n a c q u i s t o f u o r i n o r m a , n e s s u n a r i d u z i o n e a r b i t r a r i a d e i c o n t r o l l i , m a p r o c e d u r e p r e v i s t e d a l l a l e g g e e d e c i s i o n i a s s u n t e i n u n c o n t e s t o e m e r g e n z i a l e s t r a o r d i n a r i o " , p r o s e g u o n o i d e m . " A n c h e l ’ a u d i z i o n e d i o g g i h a c o n f e r m a t o c i ò c h e i l G r u p p o d i F d i c o n t i n u a o s t i n a t a m e n t e a n e g a r e : l e a c c u s e s u m a s c h e r i n e , a p p a l t i e p r e s u n t i c o m p l o t t i s o n o s t a t e t u t t e a r c h i v i a t e d a l l a m a g i s t r a t u r a e s m e n t i t e d a g l i a t t i . N o n o s t a n t e q u e s t o , F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n s i s t e n e l r i p r o p o r r e f a l s i t e o r e m i g i à c r o l l a t i , t r a s f o r m a n d o l a C o m m i s s i o n e i n u n o s t r u m e n t o d i v e n d e t t a p o l i t i c a " , a g g i u n g o n o i p a r l a m e n t a r i P d . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t o q u a d r o v a c h i a r i t o u n p u n t o d e c i s i v o , c h e l a m a g g i o r a n z a t e n t a d i m i s t i f i c a r e . L a r i c h i e s t a a v a n z a t a d a l P a r t i t o D e m o c r a t i c o d i a u d i r e i l t e s o r i e r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a n o n è u n a r i t o r s i o n e p o l i t i c a , m a u n a t t o d i t r a s p a r e n z a d o v e r o s o : e s i s t o n o r a p p o r t i e v i d e n t i t r a i l p r i n c i p a l e p a r t i t o d i m a g g i o r a n z a e l a J C E l e c t r o n i c s d i D a r i o B i a n c h i , i n s p i e g a b i l m e n t e p i ù v o l t e a u d i t o i n C o m m i s s i o n e s u r i c h i e s t a p r o p r i o d i F d I , i c u i f a n t a s i o s i r a c c o n t i s o n o s t a t i p i ù v o l t e s m e n t i t i d a i f a t t i . S e s i i n t e r r o g a n o i m p r e n d i t o r i c h e h a n n o a v u t o r a p p o r t i e c o n o m i c i c o n l o S t a t o , è l e g i t t i m o e n e c e s s a r i o c h i a r i r e a n c h e i l e g a m i f i n a n z i a r i e p o l i t i c i c o n c h i o g g i g o v e r n a " , s o t t o l i n e a n o g l i e s p o n e n t i d e m . " È i n v e c e g r a v i s s i m a e i s t i t u z i o n a l m e n t e i n a c c e t t a b i l e l a r i c h i e s t a a v a n z a t a o g g i d a F d I a l l a C a m e r a d i u n ’ i n f o r m a t i v a a l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a s u s e n t e n z e r e l a t i v e a l l ’ e m e r g e n z a . C h i e d e r e a u n m i n i s t r o d i r i f e r i r e s u d e c i s i o n i c h e l a m a g i s t r a t u r a h a g i à p r e s o s i g n i f i c a m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i e p i e g a r e i l P a r l a m e n t o a u n a l o g i c a d i p r e s s i o n e p o l i t i c a s u l l a g i u r i s d i z i o n e . È u n p r e c e d e n t e p e r i c o l o s o , c h e n u l l a h a a c h e v e d e r e c o n l a r i c e r c a d e l l a v e r i t à " , d i c o n o a n c o r a i d e m . " A r e n d e r e a n c o r a p i ù e v i d e n t e l a n a t u r a d e l l ’ o p e r a z i o n e è l a r i c o s t r u z i o n e p u b b l i c a t a d a L a V e r i t à , c h e r i l a n c i a u n a n a r r a z i o n e c o m p l e t a m e n t e f a l s a , s m e n t i t a d a a u d i z i o n i , a r c h i v i a z i o n i e s e n t e n z e . N o i c o n t r a s t i a m o t u t t o q u e s t o c o n t u t t a l a f o r z a p o l i t i c a e i s t i t u z i o n a l e n e c e s s a r i a . D i f e n d i a m o l a v e r i t à d e i f a t t i , i l r i s p e t t o d e l l e s e n t e n z e , l ’ a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a e l a d i g n i t à d e l P a r l a m e n t o . L a C o m m i s s i o n e C o v i d n o n p u ò e s s e r e t r a s f o r m a t a i n u n t r i b u n a l e p o l i t i c o f o n d a t o s u l l a m e n z o g n a . S e l a d e s t r a i n s i s t e s u q u e s t a s t r a d a , s e n e a s s u m e r à f i n o i n f o n d o l a r e s p o n s a b i l i t à d a v a n t i a l P a e s e ” , c o n c l u d e i l P d .