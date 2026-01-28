S e u l , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n t r i b u n a l e d i S e u l h a c o n d a n n a t o l ' e x F i r s t l a d y s u d c o r e a n a K i m K e o n H e e a u n a n n o e o t t o m e s i d i c a r c e r e p e r c o r r u z i o n e , i n s e g u i t o a l l ' i n c a r c e r a z i o n e d e l m a r i t o Y o o n S u k Y e o l d o p o a v e r d i c h i a r a t o l a l e g g e m a r z i a l e n e l 2 0 2 4 . " L ' i m p u t a t a è c o n d a n n a t a a u n a n n o e o t t o m e s i d i r e c l u s i o n e " , h a d i c h i a r a t o i l g i u d i c e W o o I n - s u n g d e l t r i b u n a l e d i s t r e t t u a l e c e n t r a l e d i S e u l . I l t r i b u n a l e d i S e u l h a d i c h i a r a t o K i m c o l p e v o l e d i a v e r a c c e t t a t o t a n g e n t i d a l l a c o n t r o v e r s a s e t t a r e l i g i o s a ' U n i f i c a t i o n C h u r c h ' , t r a c u i u n a b o r s a C h a n e l e u n a c o l l a n a d i d i a m a n t i G r a f f . L ' e x F i r s t l a d y è s t a t a i n v e c e a s s o l t a d a l l ' a c c u s a d i m a n i p o l a z i o n e d e l m e r c a t o a z i o n a r i o e d i c o s p i r a z i o n e c o n i l m a r i t o p e r o t t e n e r e s o n d a g g i d ' o p i n i o n e g r a t u i t i . I n p r o p o s i t o , i l t r i b u n a l e h a p a r l a t o d i p r o v e i n s u f f i c i e n t i e d i p r e s c r i z i o n e s c a d u t a . K i m è s t a t a a n c h e a s s o l t a p e r a v e r r i c e v u t o u n a s e c o n d a b o r s a C h a n e l . I p r o c u r a t o r i a v e v a n o s t i m a t o c h e i l v a l o r e c o m p l e s s i v o d i a z i o n i , t a n g e n t i e s o n d a g g i a m m o n t a s s e a 1 , 1 5 m i l i a r d i d i w o n c o r e a n i , p a r i a c i r c a 8 1 3 m i l a d o l l a r i . K i m " h a a b u s a t o d e l s u o s t a t u s p e r p e r s e g u i r e u n p r o f i t t o ' ' , h a s c r i t t o i l g i u d i c e W o o I n - s e o n g n e l l a s e n t e n z a . ' ' L ' i m p u t a t a n o n h a r i f i u t a t o i c o s t o s i a r t i c o l i d i l u s s o f o r n i t i i n r e l a z i o n e a u n f a v o r e s p e c i a l e ' ' , a n z i ' ' e r a a n s i o s a d i r i c e v e r l i e d i u s a r l i p e r a d o r n a r s i " , h a a f f e r m a t o i l g i u d i c e . T u t t a v i a , h a a g g i u n t o W o o , K i m n o n a v e v a c h i e s t o i r e g a l i , n o n a v e v a t r a s m e s s o a l m a r i t o a l c u n a r i c h i e s t a d e l l a c h i e s a e o r a s t a " r i f l e t t e n d o s u s e s t e s s a " . S i a i p u b b l i c i m i n i s t e r i , s i a g l i a v v o c a t i d i f e n s o r i d i K i m p o s s o n o p r e s e n t a r e r i c o r s o c o n t r o l a s e n t e n z a . " K i m K e o n H e e h a s f r u t t a t o i l s u o s t a t u s d i m o g l i e d e l p r e s i d e n t e p e r r i c e v e r e f a c i l m e n t e d e n a r o e b e n i c o s t o s i , e d è i n t e r v e n u t a a m p i a m e n t e i n v a r i e n o m i n e d e l p e r s o n a l e " , h a a f f e r m a t o M i n J o o n g - k i , c h e h a g u i d a t o i l t e a m d e l p r o c u r a t o r e s p e c i a l e , i l 2 9 d i c e m b r e , d o p o a v e r c o n c l u s o l e i n d a g i n i d u r a t e 1 8 0 g i o r n i .