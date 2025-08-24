P y o n g y a n g , 2 4 a g o . ( A d n k r o n o s / a f p ) - I l l e a d e r n o r d c o r e a n o K i m J o n g - u n h a s u p e r v i s i o n a t o i l l a n c i o d i p r o v a d i d u e n u o v i m i s s i l i d i d i f e s a a e r e a , t e s t a n n u n c i a t o d a i m e d i a s t a t a l i d i P y o n g y a n g . L a K o r e a n C e n t r a l N e w s A g e n c y ( K c n a ) h a r i f e r i t o c h e i s i s t e m i d ’ a r m a " m i g l i o r a t i " p r e s e n t a n o u n a " s u p e r i o r e c a p a c i t à d i c o m b a t t i m e n t o " e c h e i l l o r o f u n z i o n a m e n t o s i b a s a s u u n a " t e c n o l o g i a u n i c a e s p e c i a l e " . L a l o c a l i t à d o v e s i è s v o l t o i l t e s t n o n è s t a t a s p e c i f i c a t a . L a K c n a h a p r e c i s a t o c h e l e n u o v e a r m i s o n o p r o g e t t a t e p e r " d i s t r u g g e r e d i v e r s i t i p i d i b e r s a g l i a e r e i " , i n c l u s i d r o n i e m i s s i l i d a c r o c i e r a . I l t e s t a r r i v a i n u n m o m e n t o d i c r e s c e n t i t e n s i o n i a l c o n f i n e , d o p o c h e l ’ e s e r c i t o s u d c o r e a n o h a s p a r a t o c o l p i d i a v v e r t i m e n t o c o n t r o u n a t r e n t i n a d i s o l d a t i n o r d c o r e a n i c h e a v r e b b e r o o l t r e p a s s a t o l a l i n e a d i d e m a r c a z i o n e . P y o n g y a n g h a d e f i n i t o l ’ i n c i d e n t e u n a " p r o v o c a z i o n e d e l i b e r a t a " e h a a v v e r t i t o c h e l a s i t u a z i o n e n e l l a z o n a d i c o n f i n e r i s c h i a d i d i v e n t a r e " i n c o n t r o l l a b i l e " .