P y o n g y a n g , 1 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " L a s i t u a z i o n e d e l l a s i c u r e z z a d e l n o s t r o S t a t o d i v e n t a o g n i g i o r n o p i ù g r a v e e c i ò r i c h i e d e d a p a r t e n o s t r a u n c a m b i a m e n t o e p o c a l e e r a p i d o n e l l a t e o r i a e n e l l a p r a t i c a m i l i t a r e e s i s t e n t i , u n ’ e s p a n s i o n e r a d i c a l e d e l l ’ a r m a m e n t o n u c l e a r e " . C o n q u e s t e p a r o l e , r i p o r t a t e d a l l ’ a g e n z i a u f f i c i a l e K c n a , i l l e a d e r n o r d c o r e a n o K i m J o n g - u n h a i n v o c a t o u n p o t e n z i a m e n t o d e l l ’ a r s e n a l e a t o m i c o d u r a n t e u n a v i s i t a a l c a c c i a t o r p e d i n i e r e C h o e H y o n . K i m h a d e n u n c i a t o l e e s e r c i t a z i o n i c o n g i u n t e t r a S t a t i U n i t i e C o r e a d e l S u d , i n i z i a t e i e r i , d e f i n e n d o l e " e s p r e s s i o n e o s t i l e e c o n f l i t t u a l e v e r s o l a R e p u b b l i c a D e m o c r a t i c a d i C o r e a " e " c h i a r a d i m o s t r a z i o n e d e l l ’ i n t e n t o d i s c a t e n a r e u n a g u e r r a e d e l l a c a u s a p r i n c i p a l e d e l l a v i o l a z i o n e d e l l a p a c e e d e l l a s i c u r e z z a n e l l a r e g i o n e " . S e c o n d o i l l e a d e r d i P y o n g y a n g , t a l i m a n o v r e " h a n n o s e m p r e a v u t o u n c a r a t t e r e p r o v o c a t o r i o e m i n a c c i o s o , m a r e c e n t e m e n t e l a l o r o g r a v i t à c o n t i n u a a d a u m e n t a r e a c a u s a d e l t e n t a t i v o d i c o m p l o t t o m i l i t a r e c h e i n c l u d e u n a c o m p o n e n t e n u c l e a r e " . L a s i t u a z i o n e , h a c o n c l u s o , i m p o n e a P y o n g y a n g u n a r i s p o s t a c o n u n " c a m b i a m e n t o p r o a t t i v o e r a d i c a l e " .