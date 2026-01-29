R o m a , 2 8 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a p r o p o s t a d i u n i f i c a r e i l m o n t e p r e m i t r a g a r e f e m m i n i l i e g a r e m a s c h i l i è f o n d a m e n t a l e . N e l l e g a r e s p o r t i v e f e m m i n i l i e m a s c h i l i d e v o n o r i m a n e r e l e d i f f e r e n z e , p r o p r i o p e r p r o m u o v e r e g l i s p o r t f e m m i n i l i , m a d e v o n o e s s e r e d i f f e r e n z e c h e n o n d i s c r i m i n a n o . I n q u e s t o s e n s o i l m o n t e p r e m i u g u a l e è i l p r i m o e l e m e n t o c h e f a r i s p e t t a r e l e p a r i o p p o r t u n i t à e l a p a r t e c i p a z i o n e d e l l e d o n n e a l l e g a r e ” . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o a l l a F a m i g l i a , N a t a l i t à e P a r i o p p o r t u n i t à , E u g e n i a R o c c e l l a , a m a r g i n e d e l l ’ e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e d e l l e C o p p a I t a l i a d e l l e R e g i o n i 2 0 2 6 , p r o m o s s a d a l l a L e g a d e l C i c l i s m o P r o f e s s i o n i s t i c o . L ’ e v e n t o s i è t e n u t o p r e s s o l ’ A u l a d e i g r u p p i p a r l a m e n t a r i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . “ P a r l a n d o d e l l a f a m o s a r i v a l i t à t r a C o p p i e B a r t a l i - h a a g g i u n t o R o c c e l l a - h o r i c o r d a t o q u a n d o C o p p i a v e v a u n a r e l a z i o n e c o n u n a d o n n a s p o s a t a e a n d ò a c o n v i v e r e c o n l e i . U n g i o r n o a r r i v a r o n o l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e p e r a r r e s t a r e l a s u a c o m p a g n a p e r c h é l ’ a d u l t e r i o f e m m i n i l e a l l ' e p o c a e r a p u n i t o c o n d u e a n n i d i c a r c e r e m e n t r e q u e l l o m a s c h i l e n o . E r o u n a b a m b i n a e q u e s t a d i f f e r e n z a m i c o l p ì m o l t i s s i m o , a n c h e d a l ì m a t u r ò i n m e l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l e d o n n e d e v o n o l o t t a r e p e r i p r o p r i d i r i t t i e c o m e g o v e r n o l o s t i a m o f a c e n d o ” .