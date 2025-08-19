R o m a , 1 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l G r u p p o W e b u i l d , i n c o n s o r z i o , s i è a g g i u d i c a t o i l c o n t r a t t o d a 1 , 6 m i l i a r d i d i e u r o d i v a l o r e c o m p l e s s i v o ( d i c u i i l 6 0 % i n q u o t a G r u p p o W e b u i l d ) s u l l a n u o v a l i n e a A v / A c S a l e r n o R e g g i o - C a l a b r i a p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l ' R a d d o p p i o P a o l a - C o s e n z a ' c h e s i e s t e n d e r à p e r c i r c a 2 2 , 2 k m i n C a l a b r i a , q u a s i t u t t i i n s o t t e r r a n e o . O p e r a p r i n c i p a l e d e l p r o g e t t o , c o m m i s s i o n a t o d a R f i ( G r u p p o F s I t a l i a n e ) s a r à l a n u o v a G a l l e r i a S a n t o m a r c o , l u n g a o l t r e 1 5 k m , u n o d e g l i i n t e r v e n t i s t r a t e g i c i d e l l a l i n e a . L o c o m u n i c a u n a n o t a . I l p r o g e t t o c o n t r i b u i r à a m i g l i o r a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a c a p a c i t à e l ’ e f f i c i e n z a d e l c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o t r a l a c o s t a t i r r e n i c a e l ’ e n t r o t e r r a c a l a b r e s e , g a r a n t e n d o u n a m i g l i o r e a c c e s s i b i l i t à a C o s e n z a e p o t e n z i a n d o l ' i t i n e r a r i o m e r c i B a r i - T a r a n t o - G i o i a T a u r o . L a n u o v a G a l l e r i a S a n t o m a r c o s i s v i l u p p e r à a c i r c a 1 0 0 m e t r i d a q u e l l a g i à e s i s t e n t e a b i n a r i o u n i c o , c h e s a r à d i s m e s s a u n a v o l t a c o m p l e t a t i i l a v o r i . P e r l o s c a v o d e l l a g a l l e r i a , a d o p p i a c a n n a e a s i n g o l o b i n a r i o , s i p r e v e d e l ’ i m p i e g o d i 4 t a l p e m e c c a n i c h e ( T b m ) . I l a v o r i s a r a n n o r e a l i z z a t i d a W e b u i l d a l l a g u i d a d e l c o n s o r z i o c o n G h e l l a , P i z z a r o t t i e S E L I , l a c o n t r o l l a t a d e l G r u p p o s p e c i a l i z z a t a n e l t u n n e l l i n g , e s i s t i m a c h e v e r r a n n o o c c u p a t e f i n o a 1 . 5 0 0 p e r s o n e , t r a p e r s o n a l e d i r e t t o e d i t e r z i . I l t r a c c i a t o a t t r a v e r s e r à l a p r o v i n c i a d i C o s e n z a , p a s s a n d o p e r i c o m u n i d i P a o l a , S a n L u c i d o , R e n d e , M o n t a l t o U f f u g o , S a n V i n c e n z o l a C o s t a e S a n F i l i . N e l c o m p l e s s o , è p r e v i s t a l a c o s t r u z i o n e d i n o v e p o n t i e d u e v i a d o t t i f e r r o v i a r i : u n v i a d o t t o , l u n g o 3 5 0 m e t r i , a t t r a v e r s e r à l ’ a u t o s t r a d a A 2 , u n s e c o n d o , d i 2 0 5 m e t r i , s c a v a l c h e r à i l t o r r e n t e S e t t i m o . S a r à r e a l i z z a t a a n c h e u n a n u o v a s t a z i o n e a M o n t a l t o U f f u g o , a s e r v i z i o d e l t e r r i t o r i o e d e l p o l o u n i v e r s i t a r i o d i R e n d e . L ’ o p e r a r a p p r e s e n t a u n t a s s e l l o f o n d a m e n t a l e p e r i l c o m p l e t a m e n t o d e l l a n u o v a l i n e a a l t a v e l o c i t à / a l t a c a p a c i t à S a l e r n o – R e g g i o C a l a b r i a , c h e c o n t r i b u i r à a l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o e s o c i a l e d e l M e z z o g i o r n o n e l l ’ a m b i t o d e l c o r r i d o i o S c a n d i n a v o - M e d i t e r r a n e o d e l l a r e t e T e n - T , a s s e s t r a t e g i c o p e r l a c o n n e s s i o n e d e l S u d d e l l a p e n i s o l a c o n i l N o r d I t a l i a e l ’ E u r o p a . L a r e a l i z z a z i o n e d e l l ’ i n t e r a l i n e a g a r a n t i r à l ’ a c c e s s o a l t r a s p o r t o f e r r o v i a r i o v e l o c e e a d a l t a c a p a c i t à a d a r e e c h e o g g i n e s o n o e s c l u s e , c o m e C i l e n t o , V a l l o d i D i a n o , c o s t a j o n i c a , a l t o e b a s s o c o s e n t i n o e i l R e g g i n o , f a v o r e n d o l a c r e s c i t a e c o n o m i c a e t u r i s t i c a . U n a v o l t a u l t i m a t a , l ’ o p e r a p e r m e t t e r à d i r i d u r r e i t e m p i d i p e r c o r r e n z a t r a R o m a e R e g g i o C a l a b r i a . S u l l a s t e s s a l i n e a S a l e r n o - R e g g i o C a l a b r i a , W e b u i l d s t a g i à r e a l i z z a n d o i l L o t t o 1 A B a t t i p a g l i a - R o m a g n a n o , c h e r a p p r e s e n t a i l p r i m o t a s s e l l o d e l l ’ i n t e r a i n f r a s t r u t t u r a e p r e v e d e l a r e a l i z z a z i o n e d i 3 5 k m d i n u o v a l i n e a , i n c l u d e n d o i l b i v i o p e r l ’ i n t e r c o n n e s s i o n e a l l a t r a t t a P o t e n z a - M e t a p o n t o . S u q u e s t o t r a t t o h a a c c e s o i m o t o r i n e g l i s c o r s i m e s i l a p i ù g r a n d e t a l p a m e c c a n i c a ( T b m ) d e l G r u p p o W e b u i l d i n E u r o p a , p e r l o s c a v o d e l l a G a l l e r i a S a g i n a r a . I n t o t a l e a d o g g i s o n o c i r c a 6 0 i k m d i l i n e a c h e i l G r u p p o W e b u i l d r e a l i z z e r à s u l l a t r a t t a a d a l t a v e l o c i t à t r a S a l e r n o e R e g g i o C a l a b r i a . I l R a d d o p p i o d e l l a t r a t t a P a o l a C o s e n z a d e l l a l i n e a a l t a v e l o c i t à / a l t a c a p a c i t à S a l e r n o - R e g g i o C a l a b r i a r i e n t r a t r a 1 9 i p r o g e t t i c h e W e b u i l d s t a r e a l i z z a n d o n e l S u d I t a l i a , i s o l e c o m p r e s e , t r a i q u a l i l e g r a n d i o p e r e c h e p r e v e d o n o l a r e a l i z z a z i o n e d i o l t r e 3 2 0 c h i l o m e t r i d i l i n e a f e r r o v i a r i a a d a l t a v e l o c i t à e d a l t a c a p a c i t à . P e r l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t i p r o g e t t i W e b u i l d o c c u p a a d o g g i n e l M e z z o g i o r n o 8 . 7 0 0 p e r s o n e , t r a p e r s o n a l e d i r e t t o e d i t e r z i , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d i 7 . 6 0 0 a z i e n d e d e l l a f i l i e r a d a i n i z i o l a v o r i .