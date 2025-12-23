R o m a , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - M a n a g e r i t a l i a e F e d e r a l b e r g h i h a n n o s o t t o s c r i t t o i l r i n n o v o d e l ' C o n t r a t t o c o l l e t t i v o n a z i o n a l e d i l a v o r o p e r i d i r i g e n t i d i a z i e n d e a l b e r g h i e r e ' , c o n d e c o r r e n z a d a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 6 e v a l i d i t à f i n o a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 8 . I l c o n t r a t t o r i g u a r d a c i r c a 2 1 9 d i r i g e n t i i n u n s e t t o r e , q u e l l o a l b e r g h i e r o , c h e r a p p r e s e n t a c i r c a i l 1 0 , 8 % d e l P i l n a z i o n a l e s t a n d o a g l i u l t i m i d a t i E n i t . L a f i r m a i n p r o s s i m i t à d e l l a s c a d e n z a n a t u r a l e d e l c o n t r a t t o ( 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 5 ) , r a p p r e s e n t a u n a s c e l t a d i r e s p o n s a b i l i t à e d i v i s i o n e s t r a t e g i c a , v o l t a a g a r a n t i r e s t a b i l i t à , c o n t i n u i t à e q u a l i t à n e l l e r e l a z i o n i s i n d a c a l i . U n s e g n a l e f o r t e i n u n c o n t e s t o e c o n o m i c o a n c o r a i n c e r t o , c h e t u t e l a i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e i m a n a g e r e c o n s e n t e a l l e i m p r e s e u n a p i a n i f i c a z i o n e e f f i c a c e d e i c o s t i d e l l a v o r o . M a l e v e r e n o v i t à s o n o l ’ u l t e r i o r e i n v e s t i m e n t o i n w e l f a r e e l ’ i n n o v a z i o n e s u l t e m a d e l l ’ i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o a l l a v o r o e m i s u r e p e r g e n i t o r i a l i t à e p a r i t à d i g e n e r e e g l i i n c e n t i v i a l l ’ a u t o f o r m a z i o n e . B e r n a b ò B o c c a , p r e s i d e n t e d i F e d e r a l b e r g h i , h a d i c h i a r a t o : “ L ’ i n t e s a r a g g i u n t a c o s t i t u i s c e u n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e p e r l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e f i g u r e m a n a g e r i a l i d e l s e t t o r e , c h e s v o l g o n o u n r u o l o e s s e n z i a l e n e l p r e s i d i a r e l a q u a l i t à d e i s e r v i z i , p r o m u o v e n d o l ’ i n n o v a z i o n e e s o s t e n e n d o l a c o m p e t i t i v i t à c o m p l e s s i v a d e l l ’ o s p i t a l i t à i t a l i a n a s u i m e r c a t i n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i , i n u n a f a s e e c o n o m i c a p a r t i c o l a r m e n t e c o m p l e s s a . L ’ a c c o r d o r a p p r e s e n t a , i n q u e s t a p r o s p e t t i v a , u n p a s s o s i g n i f i c a t i v o n e l r a f f o r z a m e n t o d e l c a p i t a l e u m a n o m a n a g e r i a l e , f a t t o r e i m p r e s c i n d i b i l e p e r a c c o m p a g n a r e l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e l ’ e v o l u z i o n e d e l s i s t e m a t u r i s t i c o , u n o d e i p r i n c i p a l i a s s e t d e l P a e s e ” . G i u s e p p e R o s c i o l i , v i c e p r e s i d e n t e v i c a r i o d i F e d e r a l b e r g h i e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e s i n d a c a l e , h a a g g i u n t o : “ D i a m o u n a v a l u t a z i o n e p o s i t i v a d i q u e s t o r i n n o v o c o n t r a t t u a l e , c h e c o n f e r m a l ’ i m p e g n o d i F e d e r a l b e r g h i n e l d a r e c o n t i n u i t à a l l a p o l i t i c a d i a g g i o r n a m e n t o e v a l o r i z z a z i o n e d e l d i a l o g o s o c i a l e n e l s e t t o r e . S i t r a t t a d i u n r i s u l t a t o c h e t e s t i m o n i a l a v o l o n t à d e l l a n o s t r a F e d e r a z i o n e d i g a r a n t i r e e q u i l i b r i o , c o e r e n z a e r e s p o n s a b i l i t à n e i c o n f r o n t i d e i p r o p r i i n t e r l o c u t o r i s i n d a c a l i , n e l s o l c o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c h e d a s e m p r e c o n t r a d d i s t i n g u e i r a p p o r t i c o n l a r a p p r e s e n t a n z a d e i m a n a g e r d e l c o m p a r t o ” . M a r c o B a l l a r è , p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a , h a d i c h i a r a t o : “ Q u e s t o r i n n o v o r a p p r e s e n t a u n p a s s o f o n d a m e n t a l e p e r r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ i n t e r o c o m p a r t o a l b e r g h i e r o e t u r i s t i c o , u n s e t t o r e s t r a t e g i c o p e r l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e e p e r l ’ i m m a g i n e d e l n o s t r o P a e s e n e l m o n d o . A b b i a m o l a v o r a t o p e r c o s t r u i r e u n a c c o r d o e q u i l i b r a t o , c h e c o n s e n t a a i d i r i g e n t i d i r e c u p e r a r e p a r t e d e g l i e f f e t t i d e l l ’ i n f l a z i o n e d e g l i u l t i m i a n n i s e n z a g r a v a r e i n m o d o e c c e s s i v o s u l l e i m p r e s e , g i à i m p e g n a t e i n u n c o n t e s t o d i f o r t e t r a s f o r m a z i o n e e c r e s c e n t e c o m p l e s s i t à g e s t i o n a l e . C o n l a f i r m a d i o g g i a g g i u n g i a m o u n t a s s e l l o i m p o r t a n t e a l n o s t r o i m p e g n o p e r v a l o r i z z a r e l a l e a d e r s h i p m a n a g e r i a l e n e l l ’ o s p i t a l i t à , p u n t a n d o s u w e l f a r e , q u a l i t à d e l l a v o r o e s t r u m e n t i i n n o v a t i v i p e r a c c o m p a g n a r e l ’ e v o l u z i o n e d e l s e t t o r e . A b b i a m o v o l u t o d e d i c a r e p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a n c h e a l t e m a d e l l ’ i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o , r i c o n o s c e n d o i l r u o l o p r e z i o s o d e i d i r i g e n t i s e n i o r c h e , a t t r a v e r s o p e r c o r s i s t r u t t u r a t i d i t u t o r a g g i o e m e n t o r i n g , p o t r a n n o t r a s m e t t e r e c o m p e t e n z e e d e s p e r i e n z a a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , c o n t r i b u e n d o c o s ì a l l a c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e e a l l a c o n t i n u i t à d e l k n o w - h o w n e l l e a z i e n d e a l b e r g h i e r e ” . M o n i c a N o l o , V i c e p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a e c a p o d e l e g a z i o n e s i n d a c a l e , h a p r o s e g u i t o : “ Q u e s t o c o n t r a t t o c h e v i e n e s i g l a t o p r i m a d e l l a s c a d e n z a è u n g e s t o c o n c r e t o c h e r a f f o r z a i l r u o l o d e l l a c o n t r a t t a z i o n e e m e t t e a l c e n t r o l a q u a l i t à d e l l a v o r o e d e l l e r e l a z i o n i s i n d a c a l i m o d e r n e . E ' u n a s c e l t a d i r e s p o n s a b i l i t à e v i s i o n e : n o n s o l o s i r i c o n o s c e i l v a l o r e d e l l a m a n a g e r i a l i t à c o m e e l e m e n t o a l l a b a s e d e l l o s v i l u p p o d e l l e i m p r e s e , m a s i g u a r d a a v a n t i i n v e s t e n d o s u l w e l f a r e e f o r n e n d o n u o v i s t r u m e n t i p e r a c c o m p a g n a r e i l r i c a m b i o g e n e r a z i o n a l e i n a z i e n d a : s o n o s e g n a l i p o l i t i c i e c u l t u r a l i d i g r a n d e v a l o r e ” . I p u n t i c h i a v e d e l l ’ a c c o r d o . I n c r e m e n t o r e t r i b u t i v o : a u m e n t o l o r d o m e n s i l e a r e g i m e d i 6 9 0 e u r o , s u d d i v i s o i n t r e t r a n c h e d i p a r i i m p o r t o ( 2 3 0 e u r o ) c h e s c a t t e r a n n o i l 1 ° g e n n a i o d i o g n i a n n o , d a l 2 0 2 6 a l 2 0 2 8 . A u m e n t o d i 1 1 0 e u r o d e l v a l o r e d e l v i t t o e d e l l ’ a l l o g g i o . W e l f a r e c o n t r a t t u a l e r a f f o r z a t o : c r e d i t o w e l f a r e a n n u a l e d i 1 . 5 0 0 e u r o , p o t e n z i a m e n t o d e l f o n d o M a r i o N e g r i , c o n f e r m a d e i v a l o r i d i u n i v e r s a l i t à d e l l e c o p e r t u r e a s s i c u r a t i v e d e l l ’ A n t o n i o P a s t o r e , r e v i s i o n e d e l l e a g e v o l a z i o n i c o n t r i b u t i v e c o n t r a t t u a l i . N u o v e t u t e l e s o c i a l i e d e m o g r a f i c h e : i n n o v a z i o n e s u l t e m a d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o a t t i v o , c h e s u p p o r t a l o s c a m b i o i n t e r g e n e r a z i o n a l e p e r m e t t e n d o a i d i r i g e n t i v i c i n i a l l a p e n s i o n e d i c o n t i n u a r e a d o p e r a r e c o n f u n z i o n i d i t u t o r a g g i o d e i c o l l e g h i p i ù g i o v a n i , s o s t e g n o a l l a g e n i t o r i a l i t à e m a n t e n i m e n t o d e l l a c o p e r t u r a s a n i t a r i a p e r d i r i g e n t i c o n g r a v i p a t o l o g i e . F o r m a z i o n e e p o l i t i c h e a t t i v e : p r o m o z i o n e d e l l ’ a u t o - f o r m a z i o n e e e s t e n s i o n e d e l l ’ a m b i t o d i a p p l i c a z i o n e d e l l e P o l i t i c h e a t t i v e p e r l a r i c o l l o c a z i o n e . E q u i t à e t r a s p a r e n z a : m i s u r e p e r l a p a r i t à d i g e n e r e , l a t r a s p a r e n z a r e t r i b u t i v a e i l c o n t r a s t o a l d u m p i n g c o n t r a t t u a l e .