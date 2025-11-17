R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S e n z a i l P n r r , l ’ I t a l i a s a r e b b e i n r e c e s s i o n e . L a C o m m i s s i o n e E u r o p e a c e r t i f i c a i l f a l l i m e n t o d e l l a p o l i t i c a e c o n o m i c a d e l g o v e r n o M e l o n i : n e l 2 0 2 5 l ’ I t a l i a c r e s c e r à a p p e n a d e l l o 0 , 5 % , f a n a l i n o d i c o d a i n E u r o p a . È u n q u a d r o d r a m m a t i c o f a t t o d i b a s s a p r o d u t t i v i t à , d e c l i n o i n d u s t r i a l e , l a v o r o p o v e r o e s t a g n a z i o n e . S o l o l a p r o p a g a n d a d i P a l a z z o C h i g i p u ò c e r c a r e d i n a s c o n d e r l o : s e r v o n o i n n o v a z i o n e e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i s e r i e p e r f a r r i p a r t i r e l a c r e s c i t a , s e r v e a u m e n t a r e g l i s t i p e n d i e s o s t e n e r e i l p o t e r e d ’ a c q u i s t o d e l l e f a m i g l i e , r i d u r r e i l c o s t o d e l l ’ e n e r g i a c h e t o g l i e c o m p e t i t i v i t à a l l e i m p r e s e , e b i s o g n a p r o s e g u i r e c o n g l i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e u r o p e i " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n .