R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e r e s p i n g e i r i c o r s i d e l G o v e r n o c o n t r o l a l e g g e r e g i o n a l e d e l l a T o s c a n a s u t u r i s m o e a f f i t t i b r e v i e c o n t r o l a l e g g e r e g i o n a l e d e l l a P u g l i a s u l s a l a r i o m i n i m o . S e n t e n z e c h e r i a f f e r m a n o i l p r i m a t o d e l l e r e g o l e e l ’ e q u i l i b r i o t r a i p o t e r i " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l p a r t i t o d e m o c r a t i c o , E l l y S c h l e i n . " Q u e s t a d e s t r a p r o p o n e l a p e s s i m a a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a d i C a l d e r o l i , a n c h ’ e s s a s m o n t a t a d a l l a C o r t e , e p o i p e r ò i m p u g n a t u t t e l e i n i z i a t i v e r e g i o n a l i c h e n o n p i a c c i o n o a l g o v e r n o . M e l o n i p r e n d a a t t o c h e h a f a l l i t o n e l t e n t a t i v o d i b l o c c a r e l e r e g i o n i c h e s t a n n o s o l o s o p p e r e n d o a l l e s u e m a n c a n z e : a p p r o v i s u b i t o l a p r o p o s t a u n i t a r i a d e l l e o p p o s i z i o n i s u l s a l a r i o m i n i m o e u n a l e g g e p e r r e g o l a r e g l i a f f i t t i b r e v i d a n d o p o t e r i a i s i n d a c i ” .