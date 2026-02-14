R o m a , 1 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n t e r v e n t o o d i e r n o d i M a r c o R u b i o è s t a t o d i a l t i s s i m o p r o f i l o : l e p r o f o n d e s f u m a t u r e c u l t u r a l i d e l s u o d i s c o r s o s p a z z a n o v i a o g n i p o l e m i c a s t r u m e n t a l e , r i c o r d a n d o c i c h e l ’ A m e r i c a è s t a t a f o n d a t a d a p o p o l i e u r o p e i e c h e i l n o s t r o l e g a m e n o n è s o l o p o l i t i c o , m a p o g g i a s u u n r a p p o r t o s p i r i t u a l e e s u l l a c o m u n e a p p a r t e n e n z a a l l a c i v i l t à o c c i d e n t a l e " . L o h a a f f e r m a t o F e d e r i c o M o l l i c o n e , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a , o s p i t e d i ' A g e n d a s u S k y T g 2 4 . “ I n u n m o m e n t o i n c u i l ’ E u r o p a d e v e r i t r o v a r e c o n s a p e v o l e z z a d i s e s t e s s a , s o l t a n t o l ' I t a l i a e i l G o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i - h a a g g i u n t o - h a n n o s e m p r e r i v e n d i c a t o c o n c o e r e n z a q u e s t a i d e n t i t à . A n c h e l e d i v e r s e s f u m a t u r e d i p o s i z i o n e e m e r s e d a F r i e d r i c h M e r z v a n n o l e t t e c o n r e a l i s m o : è l e g i t t i m o c h e i l e a d e r d i f e n d a n o g l i i n t e r e s s i d e i p r o p r i P a e s i , m a i l d i a l o g o i n c o r s o s t a f i n a l m e n t e c h i a r e n d o q u e i m a l i n t e s i s p e s s o a l i m e n t a t i d a l l a p r o p a g a n d a r u s s a e d a l l e a l t r e s u p e r p o t e n z e m o n d i a l i , r i m e t t e n d o a l c e n t r o l ’ a s s e s t r a t e g i c o t r a U s a , U k e d E u r o p a " .