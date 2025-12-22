S a l e r n o , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S i è c o n c l u s o s a b a t o 2 0 d i c e m b r e , a S a l e r n o , i l m e e t i n g d i p r e s e n t a z i o n e d e l P r o g e t t o ' C o - p r o g r a m m a r e c o n i g i o v a n i ' , i n i z i a t i v a d i r i l e v a n z a n a z i o n a l e f i n a n z i a t a d a l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e S o c i a l i p e r l ’ a n n u a l i t à 2 0 2 4 ( a i s e n s i d e l l ’ a r t . 7 2 d e l D . l g s . n . 1 1 7 / 2 0 1 7 ) , c h e v e d e l ’ e n t e d e l t e r z o s e t t o r e M o b y D i c k A p s v e s t i r e i l r u o l o d i c a p o f i l a d i u n p a r t e n a r i a t o c o m p o s t o d a 1 3 e n t i d e l t e r z o s e t t o r e a t t i v i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . " C h i u d i a m o - a f f e r m a F r a n c e s c o P i e m o n t e , p r e s i d e n t e d i M o b y D i c k A p s - t r e g i o r n a t e d i s t r a o r d i n a r i a i n t e n s i t à , m a s o p r a t t u t t o d i g r a n d e c o n c r e t e z z a . I l m e e t i n g ' C o - P r o g r a m m a r e c o n i g i o v a n i ' n o n è s t a t o s o l o u n e v e n t o , m a u n v e r o e p r o p r i o l a b o r a t o r i o d i c i t t a d i n a n z a a t t i v a . A b b i a m o p o s t o l e b a s i p e r a b b a t t e r e l e b a r r i e r e c h e s p e s s o s e p a r a n o l e n u o v e g e n e r a z i o n i d a i l u o g h i d e c i s i o n a l i , d i m o s t r a n d o c h e i l t e r z o s e t t o r e p u ò e d e v e e s s e r e i l c o l l a n t e t r a l e i s t i t u z i o n i e i s o g n i d e i r a g a z z i " . " I n q u e s t e o r e d i c o n f r o n t o – p r o s e g u e i l p r e s i d e n t e - a b b i a m o r i b a d i t o u n c o n c e t t o f o n d a m e n t a l e : l a l e g a l i t à n o n è u n c o n c e t t o a s t r a t t o o m e r a m e n t e n o r m a t i v o , m a s i c o s t r u i s c e c r e a n d o o p p o r t u n i t à . N o n e s i s t e c o n t r a s t o a l l ' i l l e g a l i t à s e n z a l a v a l o r i z z a z i o n e d e l t a l e n t o . Q u a n d o o f f r i a m o a i g i o v a n i g l i s t r u m e n t i p e r e s p r i m e r s i e p e r i n c i d e r e s u l p r e s e n t e , s o t t r a i a m o s p a z i o a l l ' i n d i f f e r e n z a e a q u a l s i a s i f o r m a d i d e v i a n z a . C o m e M o b y D i c k A p s , p o r t i a m o a c a s a l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l a ' c o - p r o g r a m m a z i o n e ' n o n è u n ' u t o p i a b u r o c r a t i c a , m a l ' u n i c a s t r a d a p e r c o r r i b i l e . I g i o v a n i n o n c h i e d o n o s o l o d i e s s e r e a s c o l t a t i , c h i e d o n o d i d e c i d e r e i n s i e m e a n o i . D a d o m a n i – c o n c l u d e P i e m o n t e - i l n o s t r o i m p e g n o s a r à t r a s f o r m a r e l e i d e e e m e r s e i n q u e s t i g i o r n i i n a z i o n i t a n g i b i l i , p e r c h é i l f u t u r o n o n è q u a l c o s a c h e s i a t t e n d e , m a q u a l c o s a c h e s i p r o g e t t a i n s i e m e " . L ' e n t e d e l t e r z o s e t t o r e M o b y D i c k A p s g u i d a i l p r o g e t t o i n q u a l i t à d i c a p o f i l a n a z i o n a l e , c o n l ' o b i e t t i v o d i c h i a r a t o d i c o i n v o l g e r e o p e r a t o r i e g i o v a n i d i t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e i n u n p e r c o r s o d i p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a e c o - p r o g r a m m a z i o n e d e l l e p o l i t i c h e g i o v a n i l i . A l c e n t r o , l ’ e s i g e n z a d i a s c o l t a r e i b i s o g n i r e a l i d e i g i o v a n i , s t i m o l a r e i l d i a l o g o c o n l e i s t i t u z i o n i e f a v o r i r e l a n a s c i t a d i i d e e e i n i z i a t i v e p e r c o m u n i t à p i ù i n c l u s i v e , s o s t e n i b i l i e p a r t e c i p a t i v e . D u r a n t e l a g i o r n a t a d i c h i u s u r a s o n o s t a t i a f f r o n t a t i d u e t e m i c e n t r a l i p e r l o s v i l u p p o d e l t e r z o s e t t o r e : l e g a l i t à e t a l e n t o . N e l c o r s o d e l t a l k s u l t e m a ' B e n i c o n f i s c a t i , q u a l e f u t u r o p e r g l i E t s ' , s o n o i n t e r v e n u t i i l p r e f e t t o M a r i a R o s a r i a L a g a n à , D i r e t t o r e d e l l ' A n b s c - a g e n z i a n a z i o n a l e p e r l ' a m m i n i s t r a z i o n e e l a d e s t i n a z i o n e d e i b e n i s e q u e s t r a t i e c o n f i s c a t i a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a ; D o n A n i e l l o M a n g a n i e l l o , P r e t e a n t i c a m o r r a ; R e v M a n , P o l i z i o t t o R a p p e r ; A n t h o n y L o B i a n c o , P r e s i d e n t e V a l e n t i a A p s ; I R a g a z z i d i V i a D ’ A m e l i o , A s s o c i a z i o n e A n t i m a f i a e d i P r o m o z i o n e d e l l a L e g a l i t à . N e l p a n e l s u c c e s s i v o , l ' a t t e n z i o n e s i è s p o s t a t a s u l t e m a ' G e n e r a z i o n e p o t e n z i a l e e t a l e n t i ' , c o n o s p i t i d e l m o n d o e c c l e s i a s t i c o a q u e l l o i s t i t u z i o n a l e , d a q u e l l o d e l l o s p o r t a q u e l l o c u l t u r a , c o m e : M i c h e l e S c i s c i o l i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l l ' I s t i t u t o P o l i g r a f i c o e Z e c c a d e l l o S t a t o ; C l a u d i o G u b i t o s i , f o n d a t o r e d e l G i f f o n i F i l m F e s t i v a l ; D o n R o b e r t o F a c c e n d a , r e s p o n s a b i l e d e l l a p a s t o r a l e g i o v a n i l e d e l l a D i o c e s i d i S a l e r n o - C a m p a g n a – A c e r n o ; F r a n c e s c o F i o r e e R o b e r t a B o r r e l l i , c o m p o n e n t i d e l l a n a z i o n a l e i t a l i a n a d i t e n n i s p e r t r a p i a n t a t i ; P i e r l u i g i G i g a n t e , A t t o r e . I l m e e t i n g s i è c o n c l u s o c o n g l i i n t e r v e n t i d i C i r o C a s t a l d o , s e g r e t a r i o G e n e r a l e d e l l a F o n d a z i o n e B a n c o d i N a p o l i ; D o m e n i c o C r e d e n d i n o , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e C a s s a d i R i s p a r m i o S a l e r n i t a n a ; F r a n c e s c o P i e m o n t e , p r e s i d e n t e d i M o b y D i c k A p s . C o n M o b y D i c k A p s c a p o f i l a c o m p o n g o n o i l p a r t e n a r i a t o d i ' C o - p r o g r a m m a r e c o n i g i o v a n i ' l e a s s o c i a z i o n i : T d m 2 0 0 0 ( S a r d e g n a ) , A s s o c i a z i o n e V a l e n t i a A p s ( C a l a b r i a ) , F a t t o r i a p u g l i e s e d i f f u s a A p s ( P u g l i a ) , P i a z z a V i v a A p s ( T r e n t i n o A l t o A d i g e ) , C a m p u s S a l u t e A p s ( C a m p a n i a ) , F e s t i v a l d e l l a F i l o s o f i a i n M a g n a G r e c i a ( C a m p a n i a ) , S e n z a c o n f i n i A p s ( L i g u r i a ) , A m i c i d e l V i l l a g g i o A p s ( V e n e t o ) , M o . d . a . v . i . A p s - R A ( L a z i o ) , S c i a r a P r o g e t t i A p s / E t s ( E m i l i a R o m a g n a ) , O p e s A p s ( T o s c a n a ) .