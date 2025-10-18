C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a c r i m i n a l i t à s i m u o v e o g g i a n c h e n e l m o n d o d e l l e c r i p t o v a l u t e , m a l a l o g i c a i n v e s t i g a t i v a r e s t a l a s t e s s a : f o l l o w t h e m o n e y . S i t r a t t a s o l o d i a p p l i c a r l a c o n s t r u m e n t i e c o m p e t e n z e n u o v e ” , h a d i c h i a r a t o G i a n l u c a V i t a g l i a n o , c o l o n n e l l o d e l l ’ A r m a d e i C a r a b i n i e r i e c o m a n d a n t e d e l R e p a r t o I n d a g i n i T e l e m a t i c h e , d u r a n t e l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ A b b i a m o s v i l u p p a t o t e c n i c h e e s o f t w a r e c h e c i c o n s e n t o n o d i d e a n o n i m i z z a r e w a l l e t e t r a c c i a r e t r a n s a z i o n i s u b l o c k c h a i n . S e g u i r e i l d e n a r o r e s t a p o s s i b i l e a n c h e q u a n d o l a m o n e t a è d e m a t e r i a l i z z a t a : b i s o g n a s o l o p a r l a r e l a l i n g u a d e l c y b e r s p a z i o ” , h a s p i e g a t o . ( V I D E O ) V i t a g l i a n o h a r i c o r d a t o c h e “ l ’ A r m a h a p o t e n z i a t o l a f o r m a z i o n e s p e c i a l i s t i c a d e l p e r s o n a l e e i n v e s t i t o i n n u o v e i n f r a s t r u t t u r e h a r d w a r e e s o f t w a r e p e r a f f r o n t a r e i n d a g i n i d i a l t o l i v e l l o n e l c a m p o d e l l a f i n a n z a d i g i t a l e ” . “ C o l l a b o r i a m o c o n E u r o p o l e c o n l e a u t o r i t à g i u d i z i a r i e i t a l i a n e e d e u r o p e e p e r i n t e r n a z i o n a l i z z a r e l e i n d a g i n i – h a a g g i u n t o – . L e c r i p t o v a l u t e n o n h a n n o c o n f i n i , m a n e m m e n o l a c o o p e r a z i o n e i n v e s t i g a t i v a d e v e a v e r n e . L ’ o b i e t t i v o è e s s e r e s e m p r e a l l a s t e s s a v e l o c i t à d e l l a c r i m i n a l i t à d i g i t a l e ” . “ L e c r i p t o v a l u t e n o n s o n o a n o n i m e c o m e s p e s s o s i c r e d e . L e i n d a g i n i c i d i m o s t r a n o c h e d i e t r o u n w a l l e t s i n a s c o n d e q u a s i s e m p r e u n a p e r s o n a r e a l e : b a s t a t r o v a r e i l c o l l e g a m e n t o g i u s t o ” , h a s p i e g a t o . I l c o l o n n e l l o h a r a c c o n t a t o a l c u n i c a s i e m b l e m a t i c i : “ A b b i a m o r i n t r a c c i a t o u n c i t t a d i n o c i n e s e c h e o p e r a v a c o m e ‘ b a n c o m o b i l e d e c e n t r a l i z z a t o ’ , o f f r e n d o s e r v i z i d i c a s h - i n e c a s h - o u t d i c r i p t o v a l u t e p e r c o n t o d i t e r z i . L o a b b i a m o i d e n t i f i c a t o g r a z i e a u n n i c k n a m e u t i l i z z a t o a n c h e s u p i a t t a f o r m e c o m u n i c o m e T r i p a d v i s o r : d a l ì s i a m o r i s a l i t i a d i v e r s i w a l l e t , r i c o s t r u i t i p a r o l a p e r p a r o l a p e r s i n o i n l i n g u a c i n e s e . L ’ u o m o è s t a t o p o i c o n d a n n a t o ” . V i t a g l i a n o h a s o t t o l i n e a t o c h e “ o g g i l a b l o c k c h a i n n o n o s p i t a s o l o m o n e t a d i g i t a l e , m a a n c h e b e n i t o k e n i z z a t i , c o m e o p e r e d ’ a r t e o c e r t i f i c a t i d i p r o p r i e t à . Q u e s t o i m p o n e n u o v e c o m p e t e n z e e s t r u m e n t i i n v e s t i g a t i v i s e m p r e p i ù s o f i s t i c a t i ” . “ L ’ A r m a – h a c o n c l u s o – l a v o r a i n s i e m e a l l e g i s l a t o r e p e r a g g i o r n a r e c o n t i n u a m e n t e i l q u a d r o n o r m a t i v o . L a t e c n o l o g i a c o r r e v e l o c e , e a n c h e l e i s t i t u z i o n i d e v o n o m u o v e r s i a l l a s t e s s a v e l o c i t à d e l l a c r i m i n a l i t à ” .