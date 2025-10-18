C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " U n a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e p i ù e f f i c i e n t e p a s s a p e r u n a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e i n c u i l a l e v a t e c n o l o g i c a è f o n d a m e n t a l e " . L o h a d e t t o T i z i a n a T o r n a g h i , G e n e r a l m a n a g e r C o n s u l t i n g d i I B M I t a l i a , i n t e r v i s t a t a d a l l ’ A d n k r o n o s a C o m o L a k e 2 0 2 5 . T o r n a g h i h a s p i e g a t o c h e I B M s t a l a v o r a n d o s u a g e n t i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e i n g r a d o d i " s u p p o r t a r e p r o c e s s i d e c i s i o n a l i c o m p l e s s i s e n z a s o s t i t u i r e l e p e r s o n e " , c o n l ’ o b i e t t i v o d i " o f f r i r e s e r v i z i a i c i t t a d i n i i n m o d o p r o a t t i v o e n o n p i ù r e a t t i v o " . ( V I D E O ) T r a i p r o g e t t i c i t a t i : l ’ u s o d e l l ’ A I i n I n a i l , p e r v e l o c i z z a r e l e p r a t i c h e d i s i c u r e z z a s u l l a v o r o ; n e l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a , p e r o s c u r a r e d a t i s e n s i b i l i e a n a l i z z a r e r i c o r s i ; e n e l C o m u n e d i N a p o l i , p e r l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i d o c u m e n t i e d e l l e p r a t i c h e u r b a n i s t i c h e . " I l f u t u r o – h a a g g i u n t o T o r n a g h i – è n e l l a c r i t t o g r a f i a p o s t - q u a n t i s t i c a , p e r c h é l a s i c u r e z z a d e i d a t i s a r à s e m p r e p i ù m i n a c c i a t a c o n l ’ a v v e n t o d e i c o m p u t e r q u a n t i s t i c i " . I B M h a a v v i a t o a R o m a l a C y b e r A c a d e m y , " u n i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o p e r f o r m a r e p r o f e s s i o n i s t i e s e n s i b i l i z z a r e s u l l a s i c u r e z z a c o m e r e a l t à , n o n c o m e m i n a c c i a " . " C r e d i a m o f o r t e m e n t e c h e l ’ e c o s i s t e m a s i a u n v a l o r e : l a c o l l a b o r a z i o n e t r a p u b b l i c o e p r i v a t o è l a c h i a v e p e r c o s t r u i r e u n a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e p i ù e f f i c i e n t e e s i c u r a " . I B M , h a s p i e g a t o , " è u n ’ a z i e n d a g l o b a l e m a p r o f o n d a m e n t e r a d i c a t a s u l t e r r i t o r i o " , e p r o p r i o d a q u e s t a p r e s e n z a l o c a l e " n a s c o n o s i n e r g i e v i r t u o s e c o n i s t i t u z i o n i e i m p r e s e i t a l i a n e " . T r a g l i o b i e t t i v i p r i n c i p a l i , T o r n a g h i h a i n d i c a t o l a f o r m a z i o n e s u l l e c o m p e t e n z e d i g i t a l i , l a s i c u r e z z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e l o s v i l u p p o d i m o d e l l i d i c o o p e r a z i o n e b a s a t i s u b e s t p r a c t i c e c o n d i v i s e . " S o l o c o n u n d i a l o g o c o n t i n u o t r a i d i v e r s i a t t o r i d e l l ’ e c o s i s t e m a s i p o s s o n o r e a l i z z a r e s e r v i z i p u b b l i c i m o d e r n i , s i c u r i e v i c i n i a i c i t t a d i n i " , h a c o n c l u s o .