C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è u n a t e c n o l o g i a p o t e n t i s s i m a , m a p i ù g r a n d e è l a s u a f o r z a , p i ù f o r t e d e v e e s s e r e l a c a p a c i t à d i g o v e r n a r l a . P e r q u e s t o l ’ I t a l i a d e v e d o t a r s i d i s t r u m e n t i e s o l u z i o n i n a z i o n a l i c h e g a r a n t i s c a n o l a s o v r a n i t à d e l d a t o ” , h a d i c h i a r a t o R a f f a e l e P r i m o , m a n a g i n g d i r e c t o r d i T x t P u b l i c S e c t o r , d u r a n t e l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ T x t è u n g r u p p o q u o t a t o i n B o r s a c h e h a s u p e r a t o i 4 0 0 m i l i o n i d i r i c a v i n e l 2 0 2 5 , d i c u i o l t r e 1 0 0 m i l i o n i g e n e r a t i d a l s e t t o r e p u b b l i c o . I l n o s t r o h u b d i c o m p e t e n z e è d e d i c a t o p r o p r i o a s u p p o r t a r e l e a m m i n i s t r a z i o n i n e l l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e c o n s o l u z i o n i i t a l i a n e d i A I e c y b e r s e c u r i t y ” , h a s p i e g a t o . P r i m o h a a n n u n c i a t o c h e “ s t i a m o p e r l a n c i a r e u n a n u o v a p i a t t a f o r m a p e r l a s i c u r e z z a i n f o r m a t i c a , i n t e r a m e n t e s v i l u p p a t a i n I t a l i a , p e n s a t a p e r a f f i a n c a r e i c e n t r i o p e r a t i v i d i s i c u r e z z a ( S O C ) n e l c o n t r a s t o a g l i a t t a c c h i m a s s i v i e p e r r a f f o r z a r e l a r e s i l i e n z a d i g i t a l e d e l P a e s e ” . “ I l t e m a d e l l a s o v r a n i t à d i g i t a l e – h a a g g i u n t o – è c e n t r a l e : l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e e i d a t i d e i c i t t a d i n i d e v o n o r e s t a r e s o t t o c o n t r o l l o n a z i o n a l e . È q u e s t a l a c o n d i z i o n e n e c e s s a r i a p e r c o s t r u i r e f i d u c i a e i n d i p e n d e n z a t e c n o l o g i c a ” . “ B i s o g n a l a v o r a r e c o n l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , n o n s o l o p e r l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . L e t e c n o l o g i e , s e u s a t e c o n e q u i l i b r i o e r e s p o n s a b i l i t à , p o s s o n o r e n d e r e p i ù s e m p l i c e e s o s t e n i b i l e i l r a p p o r t o t r a c i t t a d i n i e i s t i t u z i o n i . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s e b e n n o r m a t a e g o v e r n a t a , d a r à u n o s l a n c i o d e c i s i v o a l l a s e m p l i f i c a z i o n e d e i p r o c e s s i e a l l ’ e f f i c i e n z a d e i s e r v i z i p u b b l i c i ” , h a s p i e g a t o . “ I l n o s t r o a p p r o c c i o è l a i c o : l a t e c n o l o g i a è u n m e z z o , n o n u n f i n e . D e v e s e r v i r e a r e n d e r e p i ù i n t u i t i v a l ’ i n t e r a z i o n e c o n l a P A e p i ù s o s t e n i b i l e l a g e s t i o n e d e i p r o c e s s i i n t e r n i ” . P r i m o h a r i c o r d a t o c h e “ T x t h a r e c e n t e m e n t e a c q u i s i t o u n a p a r t e c i p a z i o n e i n A l t i l i a , u n a s t a r t u p p a r t e c i p a t a d a C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , c h e s v i l u p p a m o t o r i d i A I p e r l a g e s t i o n e i n t e l l i g e n t e d e i d o c u m e n t i . È u n i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o p e r i n t e g r a r e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e a u t o m a z i o n e n e i f l u s s i d o c u m e n t a l i p u b b l i c i ” . “ I l f u t u r o d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e – h a c o n c l u s o – p a s s a d a u n u s o c o n s a p e v o l e e t r a s p a r e n t e d e l l ’ A I , c a p a c e d i s e m p l i f i c a r e l a v i t a d e i c i t t a d i n i e m i g l i o r a r e l ’ e f f i c a c i a d e l l e i s t i t u z i o n i , s e n z a m a i s a c r i f i c a r e l a s i c u r e z z a d e i d a t i e l ’ e t i c a d e l l e d e c i s i o n i d i g i t a l i ” .