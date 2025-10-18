C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ I t a l i a è u n P a e s e c h e h a i m p a r a t o a r i s o l v e r e i p r o b l e m i c o n i C o m m i s s a r i s t r a o r d i n a r i : d a g l i s t a d i a l p o n t e d i G e n o v a . E c c o , l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò d i v e n t a r e i l C o m m i s s a r i o s t r a o r d i n a r i o d e l n o s t r o s i s t e m a p u b b l i c o ” , h a d i c h i a r a t o G i u l i a n o N o c i , p r o r e t t o r e d e l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o , d u r a n t e l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ H o d e f i n i t o l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c o m e l ’ a r i a : e n t r e r à i n o g n i a n f r a t t o , e d o v e n o n c i s a r à , p r o v o c h e r à a s f i s s i a ” , h a s p i e g a t o . “ N o n p o s s i a m o f e r m a r l a , m a p o s s i a m o g o v e r n a r l a e f a r l a d i v e n t a r e u n a g e n t e d i t r a s f o r m a z i o n e p o s i t i v a p e r i l P a e s e ” . ( V I D E O ) N o c i h a s o t t o l i n e a t o c h e “ l ’ A I p o t r à r i v o l u z i o n a r e l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e i t a l i a n a , o g g i c o m p o s t a d a o l t r e o t t o m i l a e n t i l o c a l i , d i c u i l ’ 8 0 % c o n m e n o d i c i n q u e m i l a a b i t a n t i : u n ’ a r c h i t e t t u r a a m m i n i s t r a t i v a n a t a i n e p o c a n a p o l e o n i c a c h e n o n r i s p o n d e p i ù a l l e e s i g e n z e d i s c a l a d e l d i g i t a l e ” . “ L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e – h a a g g i u n t o – p u ò g e n e r a r e e c o n o m i e d i s c a l a , o t t i m i z z a r e i s e r v i z i e r e n d e r e l a P A p i ù e f f i c i e n t e , m a s o l o s e s a p r e m o a b b a t t e r e g l i o r t i d i p o t e r e l e g a t i a l c o n t r o l l o d e i d a t i e c o s t r u i r e b a s i d a t i u n i f i c a t e p e r l ’ a d d e s t r a m e n t o d e i m o d e l l i . È u n ’ o c c a s i o n e s t o r i c a c h e l ’ I t a l i a n o n p u ò p e r m e t t e r s i d i p e r d e r e ” . “ S e v o g l i a m o u n a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e d a v v e r o c e n t r a t a s u l c i t t a d i n o , d o b b i a m o p a r t i r e d a i d a t i : s e r v o n o b a s i d a t i a p e r t e , i n t e r o p e r a b i l i e a g e n t i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c a p a c i d i i n t e g r a r l i . U n e n d o l e i n f o r m a z i o n i t r i b u t a r i e , s a n i t a r i e e p a t r i m o n i a l i d i o g n i c i t t a d i n o , l a P A p o t r e b b e p e r s o n a l i z z a r e i s e r v i z i e a n t i c i p a r e i b i s o g n i , p a s s a n d o d a l l e d i c h i a r a z i o n i d i p r i n c i p i o a l l a r e a l t à d e i f a t t i ” , h a s p i e g a t o . “ È u n m o d o p e r r e n d e r e i l c i t t a d i n o p r o t a g o n i s t a e n o n s e m p l i c e u t e n t e ” . R i s p o n d e n d o a l l e p r e o c c u p a z i o n i s u l l a t u t e l a d e l l a p r i v a c y , N o c i h a c h i a r i t o c h e “ n o n s i t r a t t a d i c r e a r e u n a S k y n e t p u b b l i c a , m a d i t r o v a r e u n e q u i l i b r i o r e a l i s t i c o t r a d i r i t t o a l l a r i s e r v a t e z z a e u t i l i t à c o l l e t t i v a ” . “ N o n p o s s i a m o a v e r e l a b o t t e p i e n a e l a m o g l i e u b r i a c a : p r e t e n d e r e s e r v i z i p u b b l i c i e f f i c i e n t i s e n z a c o n d i v i d e r e i d a t i è i m p o s s i b i l e . S e v o g l i a m o t r a s p o r t i , s a n i t à e a m m i n i s t r a z i o n e m i g l i o r i , d o b b i a m o a c c e t t a r e u n n u o v o p a t t o d i f i d u c i a t r a c i t t a d i n i , i s t i t u z i o n i e t e c n o l o g i a ” . N o c i h a c o n c l u s o c h e “ l a q u a l i t à d e l s e r v i z i o n a s c e d a l l a c o n o s c e n z a , e l a c o n o s c e n z a n a s c e d a i d a t i . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p u ò e s s e r e l a c h i a v e p e r t r a s f o r m a r e q u e l l a c o n o s c e n z a i n v a l o r e p u b b l i c o ” .