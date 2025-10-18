C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a p r o t e z i o n e d e i d a t i n o n è s o l o u n o b b l i g o n o r m a t i v o , m a p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a n o s t r a c u l t u r a a z i e n d a l e . S i f o n d a s u t r e p r i n c i p i : t r a s p a r e n z a , f i d u c i a e r e s p o n s a b i l i t à ” , h a d i c h i a r a t o J o h n K a v a n a g h , e s p e r t o d i s i c u r e z z a d e i d a t i e p r i v a c y d i T i k T o k , d u r a n t e l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . K a v a n a g h h a s p i e g a t o c h e “ T i k T o k è t r a s p a r e n t e c o n i p r o p r i u t e n t i s u l l ’ u t i l i z z o d e i d a t i p e r s o n a l i , a t t r a v e r s o p o l i t i c h e d i p r i v a c y a c c e s s i b i l i e u n c e n t r o d e d i c a t o a l l a p r o t e z i o n e d e i d a t i p e r s p i e g a r e i n m o d o c h i a r o c o m e v e n g o n o r a c c o l t i , c o n s e r v a t i e t r a t t a t i ” . ( V I D E O ) “ P e r m a n t e n e r e l a f i d u c i a d e g l i u t e n t i e u r o p e i – h a a g g i u n t o – a b b i a m o i s t i t u i t o P r o j e c t C l o v e r , u n p r o g r a m m a d a 1 2 m i l i a r d i d i e u r o p e r l a s o v r a n i t à e l a g o v e r n a n c e d e i d a t i i n E u r o p a . I l p r o g e t t o p r e v e d e c h e t u t t e l e i n f o r m a z i o n i d e g l i u t e n t i e u r o p e i v e n g a n o a r c h i v i a t e i n i n f r a s t r u t t u r e l o c a l i , c o n l a s u p e r v i s i o n e d i s o g g e t t i i n d i p e n d e n t i ” . K a v a n a g h h a s o t t o l i n e a t o c h e “ l a s i c u r e z z a d e i g a t e w a y d e i d a t i è m o n i t o r a t a 2 4 o r e s u 2 4 d a u n a s o c i e t à t e r z a , l a N C C G r o u p , i n c a r i c a t a d i s e g n a l a r e i n t e m p o r e a l e o g n i p o t e n z i a l e v u l n e r a b i l i t à ” . “ A p p l i c h i a m o t e c n o l o g i e d i m i g l i o r a m e n t o d e l l a p r i v a c y – h a c o n c l u s o – p e r m i n i m i z z a r e , a n o n i m i z z a r e e p s e u d o n i m i z z a r e i d a t i , g a r a n t e n d o c o s ì c h e o g n i i n f o r m a z i o n e r e s t i s o t t o i l p i e n o c o n t r o l l o d e l l ’ u t e n t e e u r o p e o ” .