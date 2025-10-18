C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a v e r a r i v o l u z i o n e d e l l a s a n i t à d i g i t a l e p a s s a d a i d a t i : i n t e r o p e r a b i l i t à , q u a l i t à e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s o n o l e l e v e c h e c i p e r m e t t o n o d i c o s t r u i r e u n s i s t e m a p i ù i n c l u s i v o , p r e d i t t i v o e v i c i n o a l c i t t a d i n o ” , h a d i c h i a r a t o R o b e r t o D e P e r s i o , e x e c u t i v e p a r t n e r d i R e p l y , d u r a n t e l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ D a o l t r e d i e c i a n n i l a v o r i a m o n e l s e t t o r e s a n i t a r i o , p u n t a n d o s u t e c n o l o g i e d i f r o n t i e r a p i u t t o s t o c h e s u s o l u z i o n i p r o p r i e t a r i e . L ’ o b i e t t i v o è m e t t e r e i n r e l a z i o n e i d a t i d i d i v e r s e i s t i t u z i o n i e t e r r i t o r i p e r o f f r i r e s e r v i z i d i m e d i c i n a d i p r e c i s i o n e e p r e d i t t i v a ” , h a s p i e g a t o . D e P e r s i o h a r i c o r d a t o c h e “ g r a z i e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , a n c h e g e n e r a t i v a , p o s s i a m o o g g i o t t i m i z z a r e l e l i s t e d ’ a t t e s a e m i g l i o r a r e l a p i a n i f i c a z i o n e d e i s e r v i z i s a n i t a r i , c o n s t r u m e n t i e t e m p i d i r i s p o s t a c h e f i n o a p o c h i a n n i f a e r a n o i m p e n s a b i l i ” . “ L e r e g i o n i s t a n n o m o s t r a n d o g r a n d e i n t e r e s s e – h a a g g i u n t o – p e r c h é l a g e s t i o n e i n t e l l i g e n t e d e i d a t i n o n s o l o m i g l i o r a l a c u r a d e l p a z i e n t e , m a r i d u c e c o s t i e i n e f f i c i e n z e . È l a s t r a d a p e r t r a s f o r m a r e l a s a n i t à p u b b l i c a d a r e a t t i v a a p r o a t t i v a , c o s t r u e n d o f i d u c i a e v a l o r e p e r i c i t t a d i n i ” . P e r t r a s f o r m a r e l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e i t a l i a n a s e r v e a f f r o n t a r e i l n o d o d e l l ’ o b s o l e s c e n z a t e c n o l o g i c a . O g g i a b b i a m o g l i s t r u m e n t i p e r f a r l o g r a z i e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e g e n e r a t i v a . C o n i l n o s t r o a p p r o c c i o ‘ s i l i c o n s h o r i n g ’ u t i l i z z i a m o l ’ A I p e r r i g e n e r a r e i l c o d i c e e l ’ a r c h i t e t t u r a d e i s i s t e m i i n f o r m a t i v i s e n z a a l t e r a r n e l a l o g i c a d i b u s i n e s s : q u e s t o c o n s e n t e d i m a n t e n e r e i s e r v i z i , r i d u r r e t e m p i e c o s t i d i s v i l u p p o , a u m e n t a r e l a q u a l i t à d e l s o f t w a r e e a c c e l e r a r e i r i l a s c i ” , h a s p i e g a t o . D e P e r s i o h a s o t t o l i n e a t o c h e “ i l c l o u d s o v r a n o è l ’ i n f r a s t r u t t u r a c h i a v e p e r g a r a n t i r e s i c u r e z z a , i n t e r o p e r a b i l i t à e c o n t r o l l o d e i d a t i , s o p r a t t u t t o n e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e . S o l o c o s ì p o t r e m o i n t e g r a r e i m i c r o s e r v i z i e c o s t r u i r e p i a t t a f o r m e p u b b l i c h e r e a l m e n t e s c a l a b i l i ” . “ G r a z i e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e – h a a g g i u n t o – p o s s i a m o r e n d e r e i s e r v i z i p i ù i n c l u s i v i , c o n a s s i s t e n t i d i g i t a l i e s i s t e m i i n g r a d o d i t r a d u r r e i n t e m p o r e a l e i l l i n g u a g g i o d e i s e g n i o a i u t a r e i c i t t a d i n i c o n d i s a b i l i t à . È u n m o d o c o n c r e t o d i u s a r e l a t e c n o l o g i a p e r a b b a t t e r e l e b a r r i e r e , m i g l i o r a r e l ’ a c c e s s i b i l i t à e r i p o r t a r e l a P A a l s e r v i z i o d e l l e p e r s o n e ” .