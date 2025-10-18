C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ E i n s t e i n c i h a i n s e g n a t o c h e l o s p a z i o n o n è v u o t o , m a u n a s o r t a d i g e l a t i n a c a p a c e d i v i b r a r e . L e o n d e g r a v i t a z i o n a l i s o n o l e v i b r a z i o n i d i q u e l l o s p a z i o : i l s u o n o s t e s s o d e l l ’ u n i v e r s o ” , h a s p i e g a t o T h i b a u l t D a m o u r , u n o d e i p i ù g r a n d i f i s i c i t e o r i c i c o n t e m p o r a n e i , d u r a n t e l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . D a m o u r , c h e c o n l e s u e r i c e r c h e h a c o n t r i b u i t o i n m o d o d e c i s i v o a l l a s c o p e r t a d e l l e o n d e g r a v i t a z i o n a l i e a l l a c o m p r e n s i o n e d e i b u c h i n e r i , h a r i c o r d a t o c h e “ d i e c i a n n i f a a b b i a m o r e g i s t r a t o p e r l a p r i m a v o l t a i l s e g n a l e d e l l a f u s i o n e d i d u e b u c h i n e r i , e s o l o p o c h i m e s i f a è s t a t o o s s e r v a t o c o m e i l b u c o n e r o f i n a l e a b b i a v i b r a t o c o m e u n a c a m p a n a , e m e t t e n d o o n d e p e r f e t t a m e n t e c o e r e n t i c o n l e p r e v i s i o n i d i E i n s t e i n d e l 1 9 1 5 ” . ( V I D E O ) “ O g n i n u o v a s c o p e r t a n e l l a f i s i c a f o n d a m e n t a l e – h a a g g i u n t o – c i i n s e g n a q u a l c o s a d i p r o f o n d o s u l l a r e a l t à . A n c h e s e n o n h a u n i m p a t t o i m m e d i a t o s u l l a t e c n o l o g i a , l e g r a n d i t e o r i e s c i e n t i f i c h e d i v e n t a n o l a b a s e d i s t r u m e n t i c h e u s i a m o o g n i g i o r n o : i l G P S e i l a s e r , p e r e s e m p i o , f u n z i o n a n o g r a z i e a l l a r e l a t i v i t à e a l l a f i s i c a q u a n t i s t i c a ” . D a m o u r h a c o n c l u s o c h e “ l e s c o p e r t e d i o g g i s o n o i f o n d a m e n t i d e l l e t e c n o l o g i e d i d o m a n i : o g n i p r o g r e s s o n e l l a c o n o s c e n z a è u n i n v e s t i m e n t o n e l f u t u r o ” . “ I l c a l c o l o q u a n t i s t i c o p o t r à r i v o l u z i o n a r e l a n o s t r a c o m p r e n s i o n e d e l l ’ u n i v e r s o , a i u t a n d o c i a s i m u l a r e f e n o m e n i c h e o g g i r i c h i e d o n o m i l i o n i d i o r e d i e l a b o r a z i o n e . S t u d i a r e i l m o v i m e n t o d i d u e b u c h i n e r i è g i à u n ’ i m p r e s a c o m p u t a z i o n a l e e n o r m e , m a a n c o r a p i ù c o m p l e s s o è d e s c r i v e r e l a c o l l i s i o n e d i d u e s t e l l e d i n e u t r o n i , p e r c h é i n q u e l c a s o e n t r a i n g i o c o l a s t r u t t u r a i n t e r n a d e l l a m a t e r i a n u c l e a r e d e n s a , c h e n o n c o n o s c i a m o c o n p r e c i s i o n e ” , h a s p i e g a t o . “ S o l o i c o m p u t e r q u a n t i s t i c i p o t r a n n o f o r s e s i m u l a r e d a v v e r o q u e s t i e v e n t i e a i u t a r c i a c a p i r e l e l e g g i d e l l a m a t e r i a a d e n s i t à e s t r e m e ” . D a m o u r h a a g g i u n t o c h e “ i c o n c e t t i q u a n t i s t i c i s o n o g i à e s s e n z i a l i n e l l a r i c e r c a : p e r r i l e v a r e l e o n d e g r a v i t a z i o n a l i u s i a m o l a c o s i d d e t t a ‘ l u c e c o m p r e s s a ’ , m o d i f i c a n d o l o s t a t o q u a n t i c o d e i f o t o n i p e r m i g l i o r a r e l a s e n s i b i l i t à d e i r i l e v a t o r i ” . Q u a n t o a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , h a o s s e r v a t o : “ N e l l a v i t a q u o t i d i a n a d e i f i s i c i t e o r i c i , l ’ A I è o r m a i u n o s t r u m e n t o i n d i s p e n s a b i l e : s c r i v e p r o g r a m m i , r i s o l v e e q u a z i o n i e c o n s e n t e d i a c c e l e r a r e i l l a v o r o m a t e m a t i c o . A n c h ’ i o l a u s o r e g o l a r m e n t e : n o n s o s t i t u i s c e i l p e n s i e r o , m a l o a m p l i f i c a ” .