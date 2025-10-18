Cernobbio, 17 ott. (Adnkronos) - Abbiamo investito dieci milioni di euro per rendere disponibile in Italia la metà della capacità di un computer quantistico Advantage2 attraverso il nostro servizio cloud. È un passo decisivo per sostenere la trasformazione digitale del Paese, ha dichiarato Alan Baratz, presidente e amministratore delegato di D-Wave Systems, durante la diretta speciale dellAdnkronos da Comolake 2025. Baratz ha spiegato che i computer quantistici sono in grado di risolvere problemi complessi come la pianificazione della forza lavoro, lottimizzazione della produzione e persino il ripiegamento delle proteine, con una velocità e unefficienza energetica impensabili per i sistemi classici. (VIDEO) Si tratta di una tecnologia sostenibile ha aggiunto che consuma molta meno energia rispetto ai processori tradizionali e può migliorare in modo significativo la produttività e le operazioni aziendali. Il progetto rientra nellambito della Q Alliance, che consentirà a università, ricercatori, imprese e centri di calcolo italiani di accedere direttamente alle risorse di calcolo quantistico. Vogliamo collaborare con la comunità scientifica e industriale italiana per affrontare insieme le sfide più complesse, ha concluso Baratz.