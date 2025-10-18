C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o i n v e s t i t o d i e c i m i l i o n i d i e u r o p e r r e n d e r e d i s p o n i b i l e i n I t a l i a l a m e t à d e l l a c a p a c i t à d i u n c o m p u t e r q u a n t i s t i c o A d v a n t a g e 2 a t t r a v e r s o i l n o s t r o s e r v i z i o c l o u d . È u n p a s s o d e c i s i v o p e r s o s t e n e r e l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l P a e s e ” , h a d i c h i a r a t o A l a n B a r a t z , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i D - W a v e S y s t e m s , d u r a n t e l a d i r e t t a s p e c i a l e d e l l ’ A d n k r o n o s d a C o m o l a k e 2 0 2 5 . B a r a t z h a s p i e g a t o c h e “ i c o m p u t e r q u a n t i s t i c i s o n o i n g r a d o d i r i s o l v e r e p r o b l e m i c o m p l e s s i c o m e l a p i a n i f i c a z i o n e d e l l a f o r z a l a v o r o , l ’ o t t i m i z z a z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e e p e r s i n o i l r i p i e g a m e n t o d e l l e p r o t e i n e , c o n u n a v e l o c i t à e u n ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a i m p e n s a b i l i p e r i s i s t e m i c l a s s i c i ” . ( V I D E O ) “ S i t r a t t a d i u n a t e c n o l o g i a s o s t e n i b i l e – h a a g g i u n t o – c h e c o n s u m a m o l t a m e n o e n e r g i a r i s p e t t o a i p r o c e s s o r i t r a d i z i o n a l i e p u ò m i g l i o r a r e i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a p r o d u t t i v i t à e l e o p e r a z i o n i a z i e n d a l i ” . I l p r o g e t t o r i e n t r a n e l l ’ a m b i t o d e l l a Q A l l i a n c e , c h e c o n s e n t i r à a u n i v e r s i t à , r i c e r c a t o r i , i m p r e s e e c e n t r i d i c a l c o l o i t a l i a n i d i a c c e d e r e d i r e t t a m e n t e a l l e r i s o r s e d i c a l c o l o q u a n t i s t i c o . “ V o g l i a m o c o l l a b o r a r e c o n l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e i n d u s t r i a l e i t a l i a n a p e r a f f r o n t a r e i n s i e m e l e s f i d e p i ù c o m p l e s s e ” , h a c o n c l u s o B a r a t z .