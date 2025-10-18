C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a n u o v a l e g g e i t a l i a n a s u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e r a p p r e s e n t a u n p a s s o s t o r i c o : s i a m o i l p r i m o P a e s e i n E u r o p a a d o t a r c i d i u n a n o r m a t i v a o r g a n i c a c h e i n t e g r a l a v i s i o n e e u r o p e a d e l l ’ A I A c t c o n m i s u r e n a z i o n a l i c o n c r e t e ” , h a d i c h i a r a t o A l b e r t o B a r a c h i n i , s o t t o s e g r e t a r i o d i S t a t o c o n d e l e g a a l l ’ e d i t o r i a e a l l ’ i n f o r m a z i o n e , i n u n ' i n t e r v i s t a v i d e o c o n l ’ A d n k r o n o s d u r a n t e l a c o n f e r e n z a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ L a l e g g e p r e v e d e u n m i l i a r d o d i e u r o d i i n v e s t i m e n t i p e r s t a r t u p e g r a n d i p l a y e r d e l s e t t o r e , i n c e n t i v i p e r i l r i e n t r o d e i t a l e n t i i t a l i a n i a l l ’ e s t e r o e m i s u r e p e r s o s t e n e r e l ’ e c o s i s t e m a n a z i o n a l e d e l l ’ i n n o v a z i o n e ” , h a s p i e g a t o . ( V I D E O ) B a r a c h i n i h a s o t t o l i n e a t o c h e “ s u l f r o n t e d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , l a l e g g e d i f e n d e i l c o p y r i g h t c o m e f o n d a m e n t o e c o n o m i c o d e l l ’ e d i t o r i a e i n t r o d u c e p e r l a p r i m a v o l t a n e l p a n o r a m a i n t e r n a z i o n a l e i l r e a t o d i d e e p f a k e ” . “ È u n a n o r m a n e c e s s a r i a – h a a g g i u n t o – p e r c h é i c i t t a d i n i d e v o n o p o t e r s i f i d a r e d i c i ò c h e v e d o n o e a s c o l t a n o . S e n z a f i d u c i a n e l l ’ i n f o r m a z i o n e , s i i n d e b o l i s c o n o l a p a r t e c i p a z i o n e d e m o c r a t i c a e l a c o s c i e n z a c r i t i c a ” . “ L ’ I t a l i a n o n h a l e r i s o r s e d i S t a t i U n i t i o C i n a , m a p u ò g i o c a r e u n r u o l o i m p o r t a n t e n e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e v a l o r i z z a n d o i l p r o p r i o c a p i t a l e u m a n o , l a c r e a t i v i t à e l ’ e c c e l l e n z a a c c a d e m i c a . A b b i a m o u n i v e r s i t à e c e n t r i d i r i c e r c a d i a l t i s s i m o l i v e l l o , c h e f o r m a n o s p e c i a l i s t i e r i c e r c a t o r i c a p a c i d i s v i l u p p a r e i n n o v a z i o n e . I l p r o b l e m a è r i u s c i r e a t r a t t e n e r l i n e l n o s t r o P a e s e , o f f r e n d o o p p o r t u n i t à c o n c r e t e e u n e c o s i s t e m a f a v o r e v o l e ” , h a s p i e g a t o . B a r a c h i n i h a a g g i u n t o c h e “ l e s t a r t u p i t a l i a n e s o n o l a v e r a f r o n t i e r a d e l l ’ i n n o v a z i o n e : h a n n o o r i g i n a l i t à e s p i r i t o c r e a t i v o , m a h a n n o b i s o g n o d i s o s t e g n o p e r c r e s c e r e e c o m p e t e r e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e ” . “ L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n o n è s o l o u n a s f i d a t e c n o l o g i c a , m a a n c h e c u l t u r a l e . D o b b i a m o f o r m a r e c i t t a d i n i e p r o f e s s i o n i s t i i n g r a d o d i u s a r e q u e s t i s t r u m e n t i c o n c o n s a p e v o l e z z a e r e s p o n s a b i l i t à , p e r f a r n e u n f a t t o r e d i c r e s c i t a e n o n d i e s c l u s i o n e ” .