C e r n o b b i o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ o b i e t t i v o è s e m p l i f i c a r e l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e a t t r a v e r s o a u t o m a z i o n e e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : d u e l e v e c h e r e n d o n o i s i s t e m i p i ù e f f i c i e n t i e l e i n f r a s t r u t t u r e p i ù i n t e l l i g e n t i ” , h a d i c h i a r a t o E d o a r d o A c c e n t i , c o u n t r y m a n a g e r d i H P E N e t w o r k i n g , i n u n ' i n t e r v i s t a a l l ’ A d n k r o n o s d u r a n t e l a c o n f e r e n z a C o m o l a k e 2 0 2 5 . “ L e n o s t r e s o l u z i o n i a i u t a n o e n t i e i m p r e s e p u b b l i c h e a g e s t i r e i n f r a s t r u t t u r e c o m p l e s s e i n m o d o p i ù s e m p l i c e , s f r u t t a n d o l i n g u a g g i n a t u r a l i e i n t e r f a c c e a u t o m a t i z z a t e c h e r i d u c o n o l a d i p e n d e n z a d a c o m p e t e n z e t e c n i c h e s p e c i a l i s t i c h e ” , h a s p i e g a t o . ( V I D E O ) A c c e n t i h a s o t t o l i n e a t o c h e “ l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e è g i à r e a l t à a n c h e n e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , a d e s e m p i o n e i s e r v i z i a l c i t t a d i n o e n e l l a d i a g n o s t i c a p e r i m m a g i n i , m a p u ò d i v e n t a r e u n o s t r u m e n t o d e c i s i v o a n c h e p e r a u t o m a t i z z a r e l a g e s t i o n e d e l l e r e t i e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e ” . “ Q u e s t o a p p r o c c i o – h a a g g i u n t o – c o n s e n t e a g l i e n t i p u b b l i c i d i r i s p o n d e r e i n m o d o p i ù r a p i d o e d e f f i c a c e a l l e e s i g e n z e d e i c i t t a d i n i , o t t i m i z z a n d o t e m p i , r i s o r s e e c o s t i , i n u n m o m e n t o s t o r i c o i n c u i l e c o m p e t e n z e d i g i t a l i e i b u d g e t s o n o l i m i t a t i ” . “ L a c y b e r s i c u r e z z a è u n a p r i o r i t à s t r a t e g i c a : n o n b a s t a p r o t e g g e r s i d a l l e m i n a c c e c o n o s c i u t e , m a b i s o g n a s a p e r i n d i v i d u a r e e b l o c c a r e q u e l l e s c o n o s c i u t e , c h e r a p p r e s e n t a n o i l v e r o r i s c h i o p e r i n f r a s t r u t t u r e e c i t t a d i n i . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c i a i u t a a p r e v e n i r e g l i a t t a c c h i , r i c o n o s c e n d o a u t o m a t i c a m e n t e c o m p o r t a m e n t i a n o m a l i e g e s t e n d o i n t e m p o r e a l e l e v u l n e r a b i l i t à d e i s i s t e m i ” , h a s p i e g a t o . “ M a l a s i c u r e z z a n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e t e c n o l o g i c a : s e r v e c o n s a p e v o l e z z a , c u l t u r a d i g i t a l e e f o r m a z i o n e c o n t i n u a p e r r i d u r r e i l f a t t o r e u m a n o , c h e r e s t a l ’ a n e l l o d e b o l e ” . A c c e n t i h a r i c o r d a t o c h e “ H P E l a v o r a a s t r e t t o c o n t a t t o c o n p a r t n e r l o c a l i p e r c o s t r u i r e u n e c o s i s t e m a d i s i c u r e z z a s c a l a b i l e , c a p a c e d i a d a t t a r s i a o g n i l i v e l l o d e l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e , d a i p i c c o l i c o m u n i a l l e g r a n d i a g e n z i e c e n t r a l i ” . “ S o l o u n e n d o p u b b l i c o e p r i v a t o – h a c o n c l u s o – p o s s i a m o c r e a r e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i d a v v e r o s i c u r e , i n c l u s i v e e a c c e s s i b i l i a t u t t i , g a r a n t e n d o s o v r a n i t à d e l d a t o e f i d u c i a n e l l a t e c n o l o g i a ” .