C o m o , 1 4 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - L a F i o r e n t i n a t o r n a a l s u c c e s s o d o p o t r e p a r t i t e b a t t e n d o 2 - 1 a l ' S i n i g a g l i a ' i l C o m o e c o n q u i s t a n d o t r e p u n t i f o n d a m e n t a l i n e l l a l o t t a p e r l a s a l v e z z a . D e c i d o n o F a g i o l i , a s e g n o a l 2 6 ' e K e a n s u r i g o r e a l 5 4 ' , i n u t i l e p e r i l o m b a r d i l ’ a u t o g o l d i P a r i s i a l 7 7 ' . I l a r i a n i r e s t a n o f e r m i a l 6 ° p o s t o c o n 4 1 p u n t i , - 5 d a l q u a r t o p o s t o o c c u p a t o d a J u v e n t u s e R o m a , m e n t r e i v i o l a a g g a n c i a n o i n 1 7 e s i m a a p o s i z i o n e i l L e c c e c o n 2 1 p u n t i . A v v i o d i p a r t i t a c o n i l C o m o c h e t i e n e i l p a l l o n e m a s e n z a c r e a r e o c c a s i o n i . L a F i o r e n t i n a s i d i f e n d e c o m p a t t a e a l 2 6 ’ p a s s a i n v a n t a g g i o i n r i p a r t e n z a : P a r i s i r e c u p e r a p a l l a t o g l i e n d o l a a V o j v o d a e s e r v e F a g i o l i : i l n u m e r o 4 4 c a l c i a d u e v o l t e d i f i l a e l a s e c o n d a , s u r i m p a l l o d i K e m p f , n o n s b a g l i a e p o r t a i n v a n t a g g i o i s u o i . N e l f i n a l e d i t e m p o i p a d r o n i d i c a s a s i v e d o n o s o l o c o n u n t i r o d i N i c o P a z , c h e s f i o r a i l p a l o . N e l l a r i p r e s a r a d d o p p i o v i o l a a l 9 ’ : f a l l o d i P e r r o n e s u M a n d r a g o r a e K e a n t r a s f o r m a d a l d i s c h e t t o . I l C o m o a u m e n t a l a p r e s s i o n e e a l 3 2 ’ a c c o r c i a c o n l ’ a u t o g o l d i P a r i s i s u c r o s s d i R o d r i g u e z d e v i a t o d a M o r a t a . A l 4 4 ' p r o t e s t e d e i p a d r o n i d i c a s a p e r u n t o c c o d i m a n o d i M a n d r a g o r a , g i u d i c a t o r e g o l a r e d a M a r c h e t t i e d a l V a r , n e s c a t u r i s c e u n g r a n p a r a p i g l i a c h e p o r t a a l l ’ e s p u l s i o n e d i M o r a t a ( d o p p i o g i a l l o ) p e r s c a r a m u c c e c o n R a n i e r i ( a m m o n i t o p u r e l u i ) . N e l f i n a l e l a F i o r e n t i n a d i d i f e n d e c o n o r d i n e a n c h e g r a z i e a l l ' u o m o i n p i ù e p u ò f e s t e g g i a r e i l r i t o r n o a l l a v i t t o r i a .