R o m a , 2 8 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ E s s e r e o f f i c i a l h e a l t h p a r t n e r d e l l a L e g a C i c l i s m o P r o f e s s i o n i s t i c o p e r n o i è s t r a t e g i c o p e r c h é c i p e r m e t t e d i s v i l u p p a r e i n o s t r i o b i e t t i v i d i p r e v e n z i o n e , a s s i s t e n z a e c u r a d i p a t o l o g i e c o m e l ’ o b e s i t à e i l d i a b e t e . L a C o p p a d e l l e R e g i o n i r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e u n i c a : u n a p i a t t a f o r m a p e r l a s e n s i b i l i z z a z i o n e e l a p r e v e n z i o n e d i q u e s t e m a l a t t i e ” . L o h a d i c h i a r a t o J e n s P i i O l e s e n , G e n e r a l M a n a g e r d i N o v o N o r d i s k I t a l i a , a m a r g i n e d e l l ’ e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e d e l l e C o p p a I t a l i a d e l l e R e g i o n i 2 0 2 6 , p r o m o s s a d a l l a L e g a d e l C i c l i s m o P r o f e s s i o n i s t i c o . L ’ e v e n t o s i è t e n u t o p r e s s o l ’ A u l a d e i g r u p p i p a r l a m e n t a r i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . “ Q u a n d o s e i u n ' a z i e n d a c o m e l a n o s t r a - h a a g g i u n t o O l e s e n - l e a d e r m o n d i a l e n e l l ' a s s i s t e n z a a l l e p e r s o n e c o n o b e s i t à e d i a b e t e , e p u o i c o l l a b o r a r e c o n c i n q u e M i n i s t e r i e s e t t e e x c i c l i s t i p r o f e s s i o n i s t i , r i e s c i d a v v e r o a c o s t r u i r e u n a p i a t t a f o r m a p e r f a r t i c o n o s c e r e e c o m u n i c a r e a t u t t i q u a n t o l ' e s e r c i z i o f i s i c o e l ' a t t i v i t à f i s i c a s i a n o i m p o r t a n t i p e r l a s a l u t e . Q u e s t a C o p p a i n o l t r e a r r i v a d a v v e r o i n o g n i a n g o l o e i n o g n i c o m u n i t à l o c a l e d ' I t a l i a c o m e n e s s u n a l t r o e v e n t o . I n o g n i t a p p a , c o m e N o v o N o r d i s k , a b b i a m o u n n o s t r o ‘ v i l l a g g i o ’ a l l e s t i t o p e r d i a l o g a r e c o n g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i , c o n l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e g l i s t a k e h o l d e r l o c a l i s u c o m e p o s s i a m o m i g l i o r a r e l a s a l u t e d e l l e p e r s o n e a l i v e l l o l o c a l e ” . O l e s e n h a i n o l t r e s o t t o l i n e a t o l ’ i m p e g n o d i N o v o N o r d i s k n e l c o n t r a s t o a l l ’ o b e s i t à i n f a n t i l e : “ L ’ o b e s i t à i n f a n t i l e i n I t a l i a è u n p r o b l e m a e n o r m e . I l 4 0 % d e i b a m b i n i i n I t a l i a è o b e s o o i n s o v r a p p e s o . P e r l a p r i m a v o l t a n e l l a s t o r i a c i t r o v i a m o d i f r o n t e a b a m b i n i c h e v i v o n o m e n o d e i l o r o g e n i t o r i a c a u s a d e l l ' o b e s i t à . Q u i n d i è f o n d a m e n t a l e a f f r o n t a r e q u e s t o p r o b l e m a a l i v e l l o g l o b a l e m a a n c h e n e l l e c o m u n i t à l o c a l i . I l n o s t r o r u o l o è d u p l i c e : d a u n l a t o i n n o v i a m o i l t r a t t a m e n t o t r o v a n d o c u r e p e r s c o n f i g g e r e l ' o b e s i t à e i l d i a b e t e ; d a l l ’ a l t r o c e r c h i a m o a n c h e d i c o n t r i b u i r e a o r g a n i z z a r e u n ' a s s i s t e n z a p r o f e s s i o n a l e e d e f f i c a c e p e r l ' o b e s i t à e i l d i a b e t e p e r t u t t i i n I t a l i a ” .