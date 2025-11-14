R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o s o s t e n u t o d a R o m a n o P r o d i v a n e l l a d i r e z i o n e d i q u e l l o c h e s t i a m o r i p e t e n d o : s e n z a u n a p r o p o s t a r i f o r m i s t a a u t e n t i c a , p r a g m a t i c a , c o n c r e t a , c a p a c e d i p a r l a r e a q u e l l a p a r t e d i o p i n i o n e p u b b l i c a n o n i d e o l o g i c a , s e m p l i c e m e n t e l ' a l t e r n a t i v a a G i o r g i a M e l o n i n o n è p r a t i c a b i l e " . C o s ì a R a d i o L e o p o l d a i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a . " C a s a r i f o r m i s t a è u n r i f e r i m e n t o e s s e n z i a l e , s i g n i f i c a t i v o , d i q u e s t a p r o p o s t a p o l i t i c a . E q u i n d i , a l l ' i n d o m a n i d e l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i , s a r à i n d i s p e n s a b i l e a v v i a r e u n t a v o l o d i l a v o r o d i t u t t a l ' o p p o s i z i o n e s u l v e r s a n t e d e i c o n t e n u t i e d e l c o o r d i n a m e n t o , p e r f a r e i l s a l t o d i q u a l i t à c h e g l i e l e t t o r i a t t e n d o n o " , c o n c l u d e .