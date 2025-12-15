R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A r o m a t e r a p i a , f i l o d i f f u s i o n e , u n p r o g e t t o a r t i s t i c o i n e d i t o e n u o v e c a r a m e l l e a l l a v i t a m i n a C . S o n o l e i n n o v a z i o n i c h e a c c o m p a g n a n o i p a z i e n t i n e i c e n t r i M a r i l a b , c o n l ' o b i e t t i v o d i c r e a r e u n a m b i e n t e c a p a c e d i p r o m u o v e r e u n a c o n d i z i o n e d i s e r e n i t à e m o t i v a e p s i c o l o g i c a g r a z i e a u n a p p r o c c i o o l i s t i c o , p r e s e n t a t e a l l a C o n v e n t i o n d i f i n e a n n o d i M a r i l a b , t e n u t a s i a l C h i o s t r o d e l B r a m a n t e a R o m a . " N e i n o s t r i c e n t r i i p a z i e n t i n o n t r o v e r a n n o s o l o i p i ù m o d e r n i e d e f f i c i e n t i p e r c o r s i d i d i a g n o s i , c u r a e p r e v e n z i o n e o r m a i c o n s o l i d a t i d a t e m p o - a f f e r m a L u c a M a r i n o , a m m i n i s t r a t o r e u n i c o d i M a r i l a b - m a p e r c e p i r a n n o u n a c o n d i z i o n e d i b e n e s s e r e e d i f i d u c i a , c o e r e n t e c o n l ' a p p r o c c i o o l i s t i c o a v v i a t o f i n d a l l ' i n i z i o d a l l a n o s t r a s t r u t t u r a . L a n o s t r a m i s s i o n è g a r a n t i r e i l b e n e s s e r e d e l l e p e r s o n e e d e i p a z i e n t i a 3 6 0 g r a d i , p r e n d e n d o c i c u r a d i t u t t i c o l o r o c h e s i a f f i d a n o a n o i , s i a a l i v e l l o f i s i c o s i a a l i v e l l o e m o t i v o e p s i c o l o g i c o . I l c o r p o e l ' a n i m a s o n o p r o f o n d a m e n t i c o l l e g a t i e a q u e s t o p r i n c i p i o c i i s p i r i a m o d a s e m p r e n e i n o s t r i p e r c o r s i d i c u r a " . L a p r i m a i n n o v a z i o n e - i n f o r m a u n a n o t a - r i g u a r d a l ' i n t r o d u z i o n e d i ' M a r i ' , u n p r o f u m o d ' a m b i e n t e e s c l u s i v o c r e a t o d a l m a e s t r o p r o f u m i e r e M a u r o M a l a t i n i . S i t r a t t a d i u n a B o d y & H o m e F r a g r a n c e c h e v i b r a c o n l ' a n i m a d e l l ' a c q u a . L e c o m p o n e n t i d e l l a p i r a m i d e o l f a t t i v a s o n o i l m a r e , i l l e g n o e l ' a m b r a . I s p i r a t o a l l a f o r z a b e n e f i c a d e l l ' a c q u a , i l p r o f u m o è s t a t o r e a l i z z a t o s e g u e n d o l e t e o r i e d e l l ' e s p e r t o g i a p p o n e s e M a s a r u E m o t o , n o t o p e r a v e r d i m o s t r a t o c o m e l ' a c q u a s i a i n g r a d o d i m e m o r i z z a r e s e g n a l i e n e r g e t i c i d a l l ' a m b i e n t e , i n f l u e n z a n d o l a f o r m a z i o n e d i c r i s t a l l i v i v i e p i e n i d i e n e r g i a . " L ' a p p r o c c i o s c e l t o d a M a r i l a b r i e n t r a q u i n d i n e l l ' a m b i t o d e l l ' a r o m a t e r a p i a , c h e m i r a a m i g l i o r a r e i l b e n e s s e r e e m o t i v o d e i p a z i e n t i d u r a n t e i l o r o p e r c o r s i d i c u r a e c h e r i c h i a m a i l v a l o r e r i g e n e r a n t e d e l l ' a c q u a , e l e m e n t o p r i n c i p a l e c h e c o m p o n e i l n o s t r o c o r p o . D a l l o s c o r s o g e n n a i o , n e l l e s e d i M a r i l a b , ' M a r i ' h a i n i z i a t o a d i f f o n d e r e l ' e s s e n z a d i u n ' a c q u a c h e a s c o l t a e r i s p o n d e , c a l m a e r i e q u i l i b r a , a v v o l g e e p r o t e g g e " . L a s e c o n d a n o v i t à - p r o s e g u e l a n o t a - r i f l e t t e l ' i m p e g n o d i M a r i l a b p e r o f f r i r e , a c c a n t o a l l e c u r e , e s p e r i e n z e c h e r i g e n e r a n o c o r p o e m e n t e . A l c e n t r o d i t u t t o c ' è i l p a z i e n t e , l a c u i c u r a v i e n e c o n c e p i t a i n m o d o i n t e g r a t o , r i c o n o s c e n d o l a s u a u n i c i t à e i l l e g a m e p r o f o n d o t r a b e n e s s e r e f i s i c o e d e m o t i v o . L ' i n t r o d u z i o n e d e l l a w e b r a d i o ' M a r i l a b W a v e R a d i o ' , c o n l a d i f f u s i o n e d i m u s i c a a 4 3 2 H z , l a f r e q u e n z a d e l l ' u n i v e r s o - s i l e g g e - n o n è s o l o u n s o t t o f o n d o , m a t r a s f o r m a l ' e s p e r i e n z a s o n o r a i n u n p o t e n t e s t r u m e n t o d i r i g e n e r a z i o n e e a r m o n i a . Q u e s t a s c e l t a s i i s p i r a a g l i s t u d i d i n e u r o s c i e n z e e a l l e r i c e r c h e d e l c o m p o s i t o r e E m i l i a n o T o s o , c h e h a d i m o s t r a t o , c o n i l s u o p r o g e t t o ' T r a n s l a t i o n M u s i c ' , c o m e l a m u s i c a a q u e s t a f r e q u e n z a p o s s a f a v o r i r e l a m e d i t a z i o n e , i l r i l a s s a m e n t o p r o f o n d o e u n e q u i l i b r i o e m o t i v o . L a m u s i c a , i n f a t t i , a g i s c e c o m e u n p o t e n t e s t i m o l o p e r i l s i s t e m a n e r v o s o , a t t i v a n d o i l c i r c u i t o d e l l ' e m p a t i a , p r e s e r v a n d o l e f u n z i o n i c o g n i t i v e e f a v o r e n d o i l r i l a s c i o d i d o p a m i n a , i l n e u r o t r a s m e t t i t o r e a s s o c i a t o a l p i a c e r e e a l b e n e s s e r e . L a t e r z a i n n o v a z i o n e r i g u a r d a u n p r o g e t t o a r t i s t i c o i n e d i t o , ' A m o r e p e r l a v i t a ' , o s p i t a t o n e l l a s e d e M a r i l a b F u t u r e L a b s d i P o m e z i a . U n a s u g g e s t i v a i n t e r p r e t a z i o n e v i s i v a e c o n c e t t u a l e d e i v a l o r i c h e a n i m a n o l ' o p e r a r e d e l c e n t r o , n a t a d a l l a c r e a t i v i t à d e g l i a r t i s t i l o c a l i S t e v e n V i t t o n i e H o w e n P o i s o n . D o p o i l p r o f u m o ' M a r i ' e l a ' M a r i l a b W a v e R a d i o ' , q u e s t a i n s t a l l a z i o n e a r r i c c h i s c e l ' e s p e r i e n z a s e n s o r i a l e d e l p a z i e n t e e a r r i v a a c o i n v o l g e r e , d o p o l ' o l f a t t o e l ' u d i t o , a n c h e l a v i s t a . L a q u a r t a n o v i t à è l ' i n t r o d u z i o n e , a p a r t i r e d a g e n n a i o , d e l l e n u o v e c a r a m e l l e a l l a v i t a m i n a C . " N o n s i t r a t t a d i u n s e m p l i c e o m a g g i o - s i p r e c i s a - m a u n s i m b o l o d i e n e r g i a e s s e n z i a l e , d i c u r a q u o t i d i a n a , d i a r m o n i a r i t r o v a t a , u n e q u i l i b r i o n a t u r a l e : u n a n o t a d i f r e s c h e z z a , u n g e s t o d i b e n e s s e r e , u n p i c c o l o p u n t o l u m i n o s o n e l l a g i o r n a t a d e i p a z i e n t i " .