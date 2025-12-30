R o m a , 3 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A r r i v a C a p o d a n n o , a r r i v a i l c e n o n e . L ' u l t i m a t r a p p o l a ( f o r s e ) a t a v o l a , c o n e c c e s s i q u a s i i n e v i t a b i l i t r a d o l c i e a l c o l . S i p o s s o n o l i m i t a r e i d a n n i , g e s t e n d o l a c e n a c o n m o d e r a z i o n e e p r e p a r a n d o s i a r i p r e n d e r e u n a r o u t i n e n o r m a l e , s e n z a e c c e s s i o p p o s t i , d a g e n n a i o 2 0 2 6 . E c c o i c o n s i g l i p e r g o d e r s i C a p o d a n n o s e n z a d e r a g l i a r e . " P s i c o l o g i c a m e n t e , t e n d i a m o a v e d e r e i l 3 1 d i c e m b r e c o m e u n c o n f i n e m a g i c o , a p a r t i r e d a l q u a l e l a n o r m a l i t à p u ò r i c o m i n c i a r e a p r e n d e r f o r m a " , d i c e a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e l ' i m m u n o l o g o c l i n i c o M a u r o M i n e l l i , d o c e n t e d i N u t r i z i o n e u m a n a a l l a L u m . " Q u e s t a m e n t a l i t à d e l ' t u t t o o n i e n t e ' è p e r i c o l o s a p e r c h é m a n g i a r e e n o r m i q u a n t i t à i n u n a v o l t a s o l a s c a t e n a u n r i l a s c i o m a s s i c c i o d i i n s u l i n a , l ' o r m o n e c h e p r o v v e d e a l l o ' s t o c c a g g i o ' d e i g r a s s i . P i ù a l t o è i l p i c c o , p i ù v e l o c e m e n t e i l c o r p o t r a s f o r m a l ' e c c e s s o i n t e s s u t o a d i p o s o " , a g g i u n g e e v i d e n z i a n d o l e i n s i d i e d e l l ' e n n e s s i m a a b b u f f a t a . " A C a p o d a n n o d u n q u e v a e v i t a t a l a t r a p p o l a d e l ' t a n t o è l ' u l t i m a v o l t a ' , p e r f a r l o n o n s e r v e l a p r i v a z i o n e a s s o l u t a m a s e r v e l a g e s t i o n e d e l d a n n o . C i s o n o r e g o l e p e r m u o v e r s i c o r r e t t a m e n t e t r a i v a s s o i . M a c ’ è d i p i ù : u n e c c e s s o c a l o r i c o , l u n g o o r a m a i p i ù d i d u e s e t t i m a n e , p u ò n o n e s s e r e s o l o ' c i c c i a ' , m a u n v e r o e p r o p r i o s t a t o i n f i a m m a t o r i o c h e s o v r a c c a r i c a f e g a t o , r e n i , a p p a r a t o c a r d i o - v a s c o l a r e " , a v v e r t e . E c c o i c o n s i g l i d e l m e d i c o - n u t r i z i o n i s t a : " L ' a n t i p a s t o : i n i z i a r e c o n v e r d u r e o p r o t e i n e m a g r e . F u n z i o n a p e r c h é r a l l e n t a l ' a s s o r b i m e n t o d e g l i z u c c h e r i c h e a r r i v e r a n n o c o n i p r i m i . I l b r i n d i s i : b e r e , s e m m a i , u n b i c c h i e r e d ' a c q u a p e r o g n i b i c c h i e r e d i v i n o . F u n z i o n a p e r c h é l ' a l c o l t e n d e a d i s i d r a t a r e ; l ' a c q u a a i u t a i l f e g a t o a m e t a b o l i z z a r e l ' e t a n o l o e r i d u c e i l s e n s o d i f a m e c h i m i c a . L a r e g o l a d e i 2 0 m i n u t i : m a n g i a r e l e n t a m e n t e e m a s t i c a r e b e n e . F u n z i o n a p e r c h é l a p r o c e d u r a l e n t a a s s e c o n d a i l t e m p o c h e i m p i e g a i l s e g n a l e d i s a z i e t à a v i a g g i a r e d a l l o s t o m a c o a l c e r v e l l o " . D o p o d u e s e t t i m a n e d i e c c e s s i , " i l c o r p o n o n h a b i s o g n o d i ' d e t o x ' m i r a c o l o s i ( i l f e g a t o l o f a g i à d a s o l o , s e l o l a s c i a m o l a v o r a r e ) , m a d i o r d i n e - s u g g e r i s c e M i n e l l i - L ' e c c e s s o d i s a l e e a l c o l c a u s a r i t e n z i o n e i d r i c a . B e r e 2 l i t r i d i a c q u a a l g i o r n o è i l p r i m o p a s s o p e r d r e n a r e i r e s i d u i m e t a b o l i c i . C e r e a l i i n t e g r a l i e l e g u m i a i u t a n o a ' r i p u l i r e ' l ' i n t e s t i n o e a n u t r i r e i l m i c r o b i o t a , m e s s o a d u r a p r o v a d a z u c c h e r i r a f f i n a t i e g r a s s i s a t u r i . N o n s e r v e c o r r e r e u n a m a r a t o n a i l 2 g e n n a i o . B a s t a u n a c a m m i n a t a v e l o c e d i 3 0 - 4 0 m i n u t i . L ' o b i e t t i v o è r i a t t i v a r e l a s e n s i b i l i t à i n s u l i n i c a d e i m u s c o l i , ' b r u c i a n d o ' l e s c o r t e d i g l i c o g e n o a c c u m u l a t e " . Q u a n t o t e m p o c i v u o l e ? " P e r s m a l t i r e g l i e f f e t t i d i u n a s i n g o l a a b b u f f a t a b a s t a n o 4 8 o r e d i r e g i m e c o n t r o l l a t o . P e r r i p u l i r s i d a d u e s e t t i m a n e d i ' f o l l i a ' , i l m e t a b o l i s m o r i c h i e d e s o l i t a m e n t e d a i 7 a i 1 0 g i o r n i d i a l i m e n t a z i o n e r e g o l a r e e a t t i v i t à f i s i c a c o s t a n t e . I l s e g r e t o n o n è l a p u n i z i o n e ( d i g i u n i e s t r e m i ) , m a l a c o e r e n z a . I l c o r p o u m a n o è u n a m a c c h i n a s t r a o r d i n a r i a m e n t e r e s i l i e n t e . U n p a s t o a b b o n d a n t e n o n r o v i n a u n a v i t a d i s a l u t e , c o s ì c o m e u n ' i n s a l a t a n o n s a l v a u n a v i t a d i e c c e s s i " , c o n c l u d e i l m e d i c o .