R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n t e r v e n e n d o p r e s s o l a s e d e s t o r i c a d i C D P , i n v i a G o i t o a R o m a , d u r a n t e l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ i n i z i a t i v a “ V a l o r e p e r i l T e r r i t o r i o ” , p a r t e d e l l ’ e v e n t o d e d i c a t o a i 1 7 5 a n n i d i C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , F r a n c e s c a S o f i a , D i r e t t r i c e G e n e r a l e d i F o n d a z i o n e C D P , h a r i c h i a m a t o i l t e m a d e l l a f u g a d i c o m p e t e n z e e i l r u o l o d e i g i o v a n i n e l l a c o s t r u z i o n e d e l f u t u r o d e l P a e s e . “ P e n s i a m o c h e p e r t r o v a r e s o l u z i o n i n u o v e e d a v v e r o i n n o v a t i v e s i a n o n e c e s s a r i e i d e e n u o v e . E l e i d e e n u o v e s o n o n e c e s s a r i a m e n t e i d e e g i o v a n i e c c o p e r c h é c i r i v o l g i a m o a i g i o v a n i ” . L a D i r e t t r i c e d i F o n d a z i o n e C D P h a p o i s p e c i f i c a t o c h e l a C a s s a è d a s e m p r e i m p e g n a t a a f i n a n z i a r e l a r i c e r c a : “ I l b u d g e t c h e d e s t i n i a m o a q u e s t a i n i z i a t i v a n e l l o s p e c i f i c o è m e z z o m i l i o n e , m a c i s o n o a l t r e r i s o r s e c h e l a c a s s a m e t t e c o s t a n t e m e n t e i n c a m p o p e r s o s t e n e r e l a r i c e r c a ” . “ I o p a r l o p e r l a f o n d a z i o n e C D P ” h a p o i a g g i u n t o . “ L a f o n d a z i o n e C D P h a t r e p i l a s t r i i n t o r n o a i q u a l i a r t i c o l a i l p r o p r i o o p e r a t o : u n o è l a r i c e r c a . F i n o a d o g g i , a b b i a m o s o s t e n u t o n e l l ' u l t i m o t r i e n n i o p i ù d i 4 0 p r o g e t t i d i r i c e r c a , q u i n d i u n s e g n a l e m o l t o f o r t e , c o n f o n d i s i g n i f i c a t i v i . A n c h e l a d d o v e s t e s s e g i à i n c i d e n d o i l P N R R , a b b i a m o m e s s o a d i s p o s i z i o n e r i s o r s e a d d i z i o n a l i c h e c o n s e n t a n o a i p r o g e t t i d i r i c e r c a d i c o n t i n u a r e a m a c i n a r e r i s u l t a t i e a g g i u n g e r e c o n o s c e n z a c h e p o s s a e s s e r e t r a s f o r m a t a i n s o l u z i o n i f r u i b i l i d a c o l o r o c h e n e h a n n o b i s o g n o ” .