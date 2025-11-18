R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P e r i g i o v a n i , i g i o v a n i c h e s t u d i a n o , c h e r i c e r c a n o , c h e f a n n o c o n o s c e n z a , l ’ o c c a s i o n e è i l c o m p l e a n n o d e l l a C a s s a " . A d a f f e r m a r l o è G i o v a n n i G o r n o T e m p i n i , p r e s i d e n t e d i C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i , i n t e r v e n e n d o a R o m a , d u r a n t e l ’ e v e n t o c e l e b r a t i v o p e r i 1 7 5 a n n i d i C d p , i n o c c a s i o n e d e l q u a l e è s t a t o a n c h e p r e s e n t a t o i l n u o v o l i b r o ' F a m i g l i e e r i s p a r m i o . C o m e c a m b i a n o l e s c e l t e f i n a n z i a r i e d e g l i i t a l i a n i ' . “ S o n o 1 7 5 a n n i c h e o g g i r i c o r r o n o - h a s p i e g a t o - e c h e a b b i a m o v o l u t o r i c o r d a r e p r e s e n t a n d o u n l i b r o s u l r i s p a r m i o , u n l i b r o s c i e n t i f i c o m a a n c h e p e n s a t o p e r u n a d i f f u s i o n e p i ù a m p i a , p e r m o s t r a r e i l v a l o r e c h e i l r i s p a r m i o h a a v u t o n e l c o r s o d e i d e c e n n i ” . I l P r e s i d e n t e h a s o t t o l i n e a t o c h e “ i l r i s p a r m i o r a c c o n t a d a d o v e a r r i v a n o q u e s t e r i s o r s e , q u a n t o s o n o , c h i l e g e s t i s c e n e l l e f a m i g l i e ” e h a a g g i u n t o c h e “ n o n r i g u a r d a s o l t a n t o i n u c l e i f a m i l i a r i , m a a n c h e l e i m p r e s e , c h e s e m p r e p i ù s p e s s o s o n o p r o t a g o n i s t e d e l c o n c e t t o d i r i s p a r m i o ” . G o r n o T e m p i n i h a i n f i n e r i c h i a m a t o i l s i g n i f i c a t o i s t i t u z i o n a l e e u m a n o d e l l a g i o r n a t a : “ O g g i è u n a g i o r n a t a s p e c i a l e p e r n o i , p e r t u t t e l e d o n n e e g l i u o m i n i c h e l a v o r a n o i n C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i e c h e f a n n o p a r t e d i u n ’ i s t i t u z i o n e c o s ì i m p o r t a n t e p e r i l P a e s e ” .