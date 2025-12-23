P a l e r m o , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " E ' u n a s e n t e n z a c h e r i s p e c c h i a f e d e l m e n t e q u a n t o e m e r s o n e l c o r s o d e l d i b a t t i m e n t o e r i c o s t r u i s c e i n m a n i e r a p u n t u a l e l e o r e d i o r r o r e c h e h a v i s s u t o l a m i a a s s i s t i t a " . L o h a d e t t o a l l ' A d n k r o n o s l ' a v v o c a t a G i u l i a B o n g i o r n o , l e g a l e d i p a r t e c i v i l e n e l p r o c e s s o p e r v i o l e n z a s e s s u a l e d i g r u p p o a c a r i c o d i C i r o G r i l l o e d e i s u o i t r e a m i c i . S o n o s t a t i t u t t i c o n d a n n a t i i l 2 2 s e t t e m b r e , e o g g i i l T r i b u n a l e h a d e p o s i t a t o l e m o t i v a z i o n i . " E ' u n a s e n t e n z a m o l t o i m p o r t a n t e - a g g i u n g e B o n g i o r n o - a n c h e p e r c h é v a l o r i z z a i l c o n s e n s o d e l l a d o n n a " .