P a l e r m o , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C i r o G r i l l o e i s u o i t r e a m i c i c o n d a n n a t i l o s c o r s o 2 2 s e t t e m b r e p e r v i o l e n z a s e s s u a l e d i g r u p p o , h a n n o a g i t o " c o n u n a p a r t i c o l a r e b r u t a l i t à " s u l l a s t u d e n t e s s a I t a l o n o r v e g e s e d i 1 9 a n n i c h e p o i l i h a d e n u n c i a t i . L a r a g a z z a " è r i t e n u t a p i e n a m e n t e a t t e n d i b i l e , p e r c h é l e s u e d i c h i a r a z i o n i r i s u l t a n o r i s c o n t r a t e " . L o s c r i v o n o , c o m e a p p r e n d e l ’ A d n k r o n o s , n e l l e m o t i v a z i o n i i g i u d i c i d e l t r i b u n a l e d i t e m p i o P a u s a n i a , c h e h a n n o d e p o s i t a t o l a s e n t e n z a p r e s s o l a c a n c e l l e r i a d e l t r i b u n a l e s a r d o . I n 7 2 p a g i n e i g i u d i c i , p r e s i e d u t i d a M a r c o C o n t u , h a n n o r i p e r c o r s o l a v i c e n d a a v v e n u t a n e l l u g l i o d e l 2 0 1 9 i n c o s t a S m e r a l d a , n e l r e s i d e n c e d i p r o p r i e t à d i B e p p e G r i l l o . Q u e l l a s e r a , C i r o G r i l l o c o n i s u o i t r e a m i c i E d o a r d o C a p i t t a , V i t t o r i o L a u r i a , e F r a n c e s c o C o r s i g l i a , d o p o a v e r c o n o s c i u t o l a g i o v a n e i n s i e m e a d u n ' a m i c a , d i c i o t t e n n e , l e h a n n o i n v i t a t e n e l r e s i d e n c e d i d i p r o p r i e t à d i G r i l l o . Q u i , s e c o n d o i g i u d i c i , s a r e b b e a v v e n u t a l a v i o l e n z a s e s s u a l e d i g r u p p o n e i c o n f r o n t i d i u n a d e l l e d u e g i o v a n i . " I l c o l l e g i o r i b a d i s c e l a p i e n a a t t e n d i b i l i t à d e l l a p e r s o n a o f f e s a , l a q u a l e , l u n g i d a q u a n t o s o s t e n u t o d a l l a d i f e s a a , f i n d a p r i n c i p i o , r e s o u n r a c c o n t o i m m u t a t o n e l s u o n u c l e o e s s e n z i a l e m e n t r e , l e a s s e r i t e c o n t r a d d i t t o r i e t à e v i d e n z i a t e d a l l a d i f e s a d e g l i i m p u t a t i , a l t r o n o n d e v o n o r i t e n e r s i s e n o n f i s i o l o g i c h e e d o v u t e a l l a d i f f i c o l t à d e l l a s t e s s a d i r i c o r d a r e i n f i n i t i d e t t a g l i d i u n a v i c e n d a p e r a l t r o r i s a l e n t e a q u a l c h e a n n o p r i m a r i s p e t t o a l l a s u a e s c u s s i o n e i n d i b a t t i m e n t o " . " q u a n t o a l c a r a t t e r e v i o l e n t o d e i r a p p o r t i s u b i t i - s c r i v o n o a n c o r a i g i u d i c i - l a d e s c r i z i o n e d e l l a p e r s o n a o f f e s a e s c l u d e s e n z ' a l t r o u n ' i p o t e s i d i c o n s e n s o d a p a r t e d e l l a s t e s s a , d a t o c h e s i s o n o c o n s u m a t i i n u n c o n t e s t o d i c o s t r i z i o n i e d i m p o s s i b i l i t à d i r e a g i r e d a p a r t e d e l l a r a g a z z a c h e d e n o t a n o l a p a r t i c o l a r e b r u t a l i t à d e l g r u p p o , c o e s o f i n d a p r i n c i p i o , e c h e h a a g i t o i n u n c o n t e s t o p r e d a t o r i o e p r e v a r i c a t o r i o n o n t e n e n d o i n c o n s i d e r a z i o n e a l c u n a l o s t a t o d i f r a g i l i t à i n c u i v e r s a v a l a r a g a z z a " .