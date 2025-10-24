M i l a n o , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - M i s u r a z i o n i d i r e t t e e t r a m i t e s c a n n e r 3 D . S o n o s t a t e t r e o r e p i e n e q u e l l e c h e h a n n o v i s t o l ' a n t r o p o l o g a f o r e n s e C r i s t i n a C a t t a n e o , c o n s u l e n t e d e l l a P r o c u r a d i P a v i a , i m p e g n a t a c o n m e t r o e s t r u m e n t a z i o n e a d a l t a p r e c i s i o n e p e r c a t t u r a r e o g n i m i s u r a z i o n e a n t r o p o m e t r i c a d i A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i u c c i s a a G a r l a s c o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . A s s i s t i t a d a l c o n s u l e n t e t e c n i c o d e l l a d i f e s a A r m a n d o P a l m e g i a n i , c h e h a p o t u t o e s p r i m e r e e v e d e r s i r i c o n o s c i u t e l e p r o p r i e o s s e r v a z i o n i , i l 3 7 e n n e s i è p r e s t a t o a t u t t e l e r i c h i e s t e c h e n o n h a n n o t r a l a s c i a t o n e s s u n a p a r t e d e l c o r p o . D a q u a n t o s i a p p r e n d e , l ' a t t e n z i o n e s i è f o c a l i z z a t a s u l l a m i s u r a z i o n e d e l p i e d e . D a t o c e n t r a l e p o i c h é s u l p a v i m e n t o d i v i a P a s c o l i a G a r l a s c o r i m a s e i m p r e s s a l ' i m p r o n t a ' a p a l l i n i ' m a r c a F r a u e t a g l i a 4 2 , n u m e r o c o m p a t i b i l e c o n q u e l l o d i A l b e r t o S t a s i , l ' a l l o r a f i d a n z a t o c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e p e r i l d e l i t t o . S t a s i h a s e m p r e d e t t o , a n c h e a v e r b a l e , d i i n d o s s a r e s c a r p e t a g l i a 4 4 , n u m e r o c h e l o m e t t e a l s i c u r o s u u n o d e i p u n t i c e n t r a l i n e l l a c o n d a n n a c o n t r o S t a s i . L ' a l l o r a f i d a n z a t o d o p o a v e r s c o p e r t o i l c o r p o s e n z a v i t a d e l l a v e n t i s e i e n n e r i u s c ì a u s c i r e d a l l ' a b i t a z i o n e c o n l e s u o l e i m m a c o l a t e d e l l e L a c o s t e c h e a v e v a a i p i e d i . I r i s u l t a t i d e l l a c o n s u l e n z a a f f i d a t a a C r i s t i n a C a t t a n e o - i l q u e s i t o è n o t o s o l o a l l a P r o c u r a d i P a v i a - n o n s a r a n n o d e p o s i t a t i a b r e v e .