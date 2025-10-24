M i l a n o , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A n d r e a S e m p i o h a a c c o n s e n t i t o s p o n t a n e a m e n t e , e s e n z a r i f i u t a r s i , a f a r s i p r e n d e r e l e m i s u r a z i o n i c o r p o r e e d i m o s t r a n d o p i e n a c o l l a b o r a z i o n e " c o n l a r i c h i e s t a d e l l a c o n s u l e n t e d e l l a P r o c u r a d i P a v i a , l ' a n t r o p o l o g a f o r e n s e C r i s t i n a C a t t a n e o , d i e f f e t t u a r e m i s u r a z i o n i a n t r o p o m e t r i c h e p e r v e r i f i c a r e l a d i n a m i c a d e l d e l i t t o d i C h i a r a P o g g i c h e v e d e i l 3 7 e n n e n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o . A g l i a p p r o f o n d i m e n t i e s e g u i t i n e l l ' i s t i t u t o d i M e d i c i n a l e g a l e d i M i l a n o c h e r i g u a r d a n o s t a t u r a , p e s o , m i s u r a d e i p i e d i d e l l ' i n d a g a t o h a p r e s o p a r t e a n c h e i l c o n s u l e n t e t e c n i c o A r m a n d o P a l m e g i a n i o l t r e a i d i f e n s o r i L i b o r i o C a t a l i o t t i e A n g e l a T a c c i a .